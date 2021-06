Vladimir Putin sier Biden er “radikalt annerledes” etter Trump Amerikanske nyheter

Russlands president Vladimir Putin har sagt at forholdet mellom USA og Russland er på et lavt nivå, i et intervju med USAs president Joe Biden neste uke.

Putin og Biden møtes i Genève på onsdag. Det hvite hus sier at Biden vil fremheve Russlands utsatte ransomware-angrep i Moskva Okkupasjon mot Ukraina, The Fengsel av demonstranter Og andre problemer som irriterer forholdet.

“Vi har et bilateralt forhold som har forverret seg til det laveste nivået de siste årene,” sa Putin, ifølge en NBC-oversettelse av utdrag fra et intervju som ble sendt på fredag.

Putin beskrev tidligere USAs president Donald Trump som “et ekstraordinært individ, et talentfullt individ”, men også “helt annerledes” enn Biden “fargerikt” som en industripolitiker.

“Ja, det er noen fordeler, noen ulemper, men det er mitt store håp at det ikke vil være noen impulsbaserte bevegelser på vegne av den sittende amerikanske presidenten,” sa han, i en NBC News-oversettelse.

Putin har åpenbart erkjent at han støttet Trump, som berømmet den russiske lederen i folkeavstemningen i 2016, og erkjente hans nektelse av valginnblanding på deres første toppmøte.

Biden, på starten av en åtte-dagers tur Europa Denne uken sa han: “Vi forventer ikke en konfrontasjon med Russland.

“Vi ønsker et stabilt og forutsigbart forhold … men jeg var tydelig: USA vil reagere sterkt og meningsfullt hvis den russiske regjeringen engasjerer seg i skadelige handlinger.”

Putin ble spurt om flere russiske dissidenter i Moskva, inkludert en tidligere KGB-spion Alexander Litvinenko, som drakk gift i 2006. Putin avviste spørsmålet og sa at noen av de ansvarlige for dødsfallene hadde gått i fengsel.

På spørsmål om Biden som i mars intervjuet kalte ham “morder”, sa Putin at han hadde hørt dusinvis av slike beskyldninger. “Dette er ikke noe jeg i det minste burde bekymre meg for,” sa Putin og avfeide det som en del av en generell “luksusadferd” i Hollywood.

En slik diskurs er “en del av den amerikanske politiske kulturen og regnes som normal. Forresten, ikke her, det regnes ikke som normalt her, ”sa han.

I spørsmålet om nylige ransomware-angrep fra USA mot Russland, nektet Putin all kunnskap om hacking og ba Biden om å komme til en avtale med ham i cyberspace, rapporterte NBC News.

Putin avviste også en rapport i Washington Post denne uken om at Russland forberedte seg på å gi Iran en avansert satellitt for å overvåke potensielle militære mål over hele Midt-Østen. “Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Jeg gikk i det minste ikke ned uten å forklare meg selv først, sa Putin. “Det er bare tull, søppel.”