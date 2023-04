Vladimir Putin ydmyket av nye ambassadører! (video)

Scenen er surrealistisk. Det finner sted onsdag 5. april under Kreml-gullet. Vladimir Putin holder en tale til de 17 nye ambassadørene i Moskva, som ifølge tradisjonen presenterer sin legitimasjon for ham. Ambassadører for USA, Danmark, Paraguay, Norge, Ekvatorial-Guinea, Sultanatet Oman, Syria, Nord-Makedonia, Brunei Darussalam, Mexico, Honduras, Zimbabwe, Abkhasia, Irak, Kambodsja og Guinea.

Under sin tale ga den russiske presidenten USA skylden for konflikten i Ukraina. – Forholdet mellom Russland og USA, som verdens sikkerhet og stabilitet er avhengig av, går dessverre gjennom en dyp krise, sa Vladimir Putin under seremonien i Kreml. «Jeg kan ikke si at USAs støtte til kuppet i Qew i 2014 (…) til slutt førte til den nåværende ukrainske krisen.» Kort tid etter foreleste Vladimir Putin EU, «om fremveksten av en geopolitisk konflikt med Russland».