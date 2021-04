Vladimir Putins røde ansikt da russisk missil krasjer innen sekunder etter lansering | Verden | Nyheter

Opptakene viser en ødelegger i Utaloi-klassen som lanserer et kaliber-NK-missil fra dekk fra et upublisert sted. En rakettforsterker antas å ha demontert seg selv ettersom raketten hang farlig i luften i flere sekunder, og på et tidspunkt så det ut til at den ville treffe skipet. Missilet roterer til sjøs før det eksploderer under vann i en pinlig og farlig militærøvelse for Russland.

Klippet på halvannet minutt viste raketten som drev seg ut i havet og eksploderte under vann og etterlot et enormt sjokk. Russiske medier har rapportert at ingen ble skadet under den mislykkede oppskytningen, og at skipet nå har kommet tilbake for reparasjoner. Før lanseringen ble krigsskipet oppgradert for å ha land-, sjø- og undervanns kampevne i den avsidesliggende russiske provinsen Vladivostok. Som en del av oppgraderingen mottok skipet flere missilsystemer og avansert artilleri.

Selv om det ikke er noen bekreftet informasjon om plasseringen av skipet, antas det at det kan være i Svartehavet, der den russiske marinen har fått beskjed om å utføre direkte skyteøvelser. På land gjennomførte mer enn 100.000 russiske tropper direkte øvelser nær den ukrainske grensen, i frykt for at verdensmakter kunne bryte ut i militær konflikt. Russlands president Vladimir Putin har beordret tropper å trekke seg fra grensen etter uker med politisk spenning og press. President Joe Biden har gjentatte ganger kontaktet den russiske presidenten for å uttrykke USAs bekymring for å bygge et militær ved grensen og har lovet å lede et toppmøte mellom de involverte partene.

“Men hvis de blir virkelige, vil handlingene deres få konsekvenser, de har blitt virkelige.” READ 'Fem drepte, dusinvis skadet' i anti-Modi-protester i Bangladesh | Bangladesh nyheter “Jeg svarte på en direkte og forholdsmessig måte på Russlands involvering i våre valg og nettangrep på vår regjering og virksomheter. De gjorde begge disse tingene. Jeg vil svare. Hr. Biden innførte ytterligere sanksjoner mot Russland etter nettangrep og valgkamp.