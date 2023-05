VM 2022: Holland, Norge hopper over Qatar

Dortmund-stjernen vil gå glipp av verdenscupen etter at nederlaget mot de oransje dømte landet hans til tredjeplass i gruppe G.

Erling Holland la drømmen om å spille i en storturnering på vent for andre gang på rad etter at Norge tapte 2-0 for Nederland i den siste UEFA World Cup 2022-kvalifiseringen i Qatar.

Borussia Dortmund-spissen er overbevist om at landet hans vil kvalifisere seg til neste års show etter å ha hjulpet Staal Solbakkens side med å lande et treveisløp med Oranges og Tyrkia.

Men mål fra Steven Bergwijn og Memphis Depay gjorde slutt på Norges håp, der nordmennene aldri levde opp til anledningen, og Louis van Gaals menn beseglet plassen som gruppevinnere.

Hva skjedde med Norge?

Etter et år der landet kom nærmere en historisk boikott av neste års turnering, som så vidt ble unngått av maktmyndigheter i juni, har oppmerksomheten rettet seg mot om kaptein Martin Erling Holland Odegaard og kompani faktisk kan sikre seg en plass.

Den siste kvalifiseringen til VM på mer enn tjue år, under VM arrangert i Frankrike i 1998, har aldri vært så intens med så mange unge talenter inkludert Dortmunds spiss.

Fortsatt opptatt av å unngå et nytt VM-fravær mot et godt innøvd nederlandsk lag, var de begrenset med tanke på besittelse og sjanser, selv om de var med i kampen til de siste stadiene.

Bergwijns mål i det 84. minutt brøt momentumet deres, og Debays andre mål på tilleggstid gjorde at Erling Holland nok en gang ble satt på sidelinjen på grunn av Norges fravær fra årets omlagte EM 2020. alvorlig skade.