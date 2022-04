VM 2022: Respekt for menneskerettighetene i Qatar, rasende Norge, Le Stort sinne

FIFAs 211 medlemsforbund møttes til en kongress i Doha torsdag morgen i forkant av trekningen av verdensmesterskapet. Bortenfor, Kunngjøring av det nye kandidaturet til Gianni Infantino, Det toårige VM-programmet er satt på vent, og diskusjoner om menneskerettigheter i Qatar har kommet til alles oppmerksomhet. Dette har vært et spørsmål siden Qatar vant retten til å arrangere verdensmesterskapet i 2010. Utenlandske arbeidere har omkommet betydelig Under byggeplasser på stadion.

Norges Forbunds president, Liz Klavenus, holdt en meget sterk tale: «Beslutningen om å presentere VM for Qatar var uakseptabel. I Montreal er det ikke plass for arbeidsgivere som ikke garanterer arbeidernes frihet og sikkerhet. Det er ikke plass for ledere som ikke ønsker kvinnefotball velkommen. Det er ikke noe sted for vertsland som ikke lovlig kan garantere sikkerheten og verdigheten til LHBT-personer.»

Talen ble holdt i nærvær av FIFA-president Gianni Infantino og formannen for organisasjonskomiteen Hassan Al-Tawadi. Sistnevnte sa at han var «skuffet over at denne talen ble holdt uten å ha utvekslet den med Qatarske tjenestemenn.» FIFA-presidenten, etter å ha fremhevet fremgangen fra Qatar, ønsket å få saken ut av bordet raskt: «Hvis du også har spørsmål om fotball, vil det ikke være dårlig».

Noel Le Grette anser «Qatar for å være åpent for verden».

I nærvær av kongressen, President i det franske fotballforbundet, Noel Le Great, svarte i et intervju med AFP noen timer senere. Sistnevnte ønsket å opprettholde et optimistisk syn på ting: «Vi ser verdensmesterskapet i Qatar fremme menneskerettighetene veldig raskt og viktigst av alt. Qatar åpner seg for verden. Det har vært en enorm fremgang de siste tre årene […] Mange sosiale velferdsvedtak er tatt. Svært nøytrale besøkende vet at det er et utviklingsland og ennå ikke har kommet til Europa. "