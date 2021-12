VM 2022: Skrik i Norge etter arrestasjonen av to journalister i Qatar

Spenningen stiger. Norge tilkalte Qatars ambassadør til Oslo onsdag etter at to norske TV-reportere som dokumenterte kontroversielle forberedelser til neste verdensmesterskap ble satt i midlertidig forvaring i emiratet. Ifølge deres arbeidsgiver, General Channel NRK, ble Holvore Egland og Lockman Corbani arrestert uten forklaring, kort tid før de forlot Doha for natten fra søndag til mandag kveld. Ett år før konkurransestart (21. november til 18. desember 2022).

Rundt tretti timer senere ble de løslatt uten siktelse og landet i Oslo onsdag morgen. Det norske utenriksdepartementet sa at de hadde invitert Qatars ambassadør til Oslo for å diskutere situasjonen til de to reporterne. – Arrestasjonen av NRK-journalister i Qatar er uakseptabel, sa statsminister Jonas Kar Store på Twitter. Pressefrihet er viktig for et fungerende demokrati. “

I Qatar, sa tjenestemenn på sin side, to journalister ble siktet for uautorisert inngrep i privat eiendom. De sa i en uttalelse at filmteamet fikk lov til å filme hvor som helst i Qatar. Før de ankom fikk de alle skytetillatelsene de hadde søkt om og tilbød seg å møte med høytstående myndighetspersoner og tredjeparter. Disse frihetene vant imidlertid ikke fremfor anvendelsen av offentlig rett, som gruppen bevisst og bevisst brøt. “

Ifølge kinematograf Lohmann Corbani ble journalistenes utstyr beslaglagt og de måtte vise opptakene «i timevis». «Utstyret, arbeidet, hvorfor vi var der, hva vi skulle bruke det til, hvor mange rapporter vi har laget», vitnet han på en pressekonferanse i Oslo. NRKs sportsredaktør, Egil Sundvor, sa det var «bekymrende» at qatarske myndigheter klarte å finne ut hvilke bevis det dreier seg om. Kanalens sjef, Thor German Eriksen, fordømte ham som et «angrep på pressefriheten». READ Norges første P-8A-fly går over til montering

Årsaken til VM i Qatar var allerede viktig, De nordiske landene ligger i forkant av internasjonalt press for å forbedre arbeidsforholdene til migrantarbeidere i USA. NGO-rapporter anklager Qatar for å utnytte utenlandske arbeidere, spesielt ved å bygge stadioner for neste verdensmesterskap. Den avviser denne kritikken på det sterkeste, og insisterer på at landet har reformert sin arbeidslov og innført minstelønn.