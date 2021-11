VM 2022: Skrik i Norge etter arrestasjonen av to journalister i Qatar

Ifølge deres arbeidsgiver skal den offentlige kanalen NRK, Holvore Ecland og Lokman Corbani være i FIFA World, ett år før cupstart, kort tid før avreise fra Doha søndag til mandag kveld.

Rundt 30 timer senere ble de løslatt uten siktelse og landet i Oslo onsdag morgen.

Norsk UD har innkalt Qatars ambassadør i Oslo for å diskutere situasjonen til de to journalistene.

Pågripelsen av NRK-journalister i Qatar er uakseptabel , sa Norges statsminister Jonas Kar Store.

Pressefrihet er viktig for et fungerende demokrati , skrev han på Twitter, som han mener understreker viktigheten av årets Nobels fredspris til to frihetskjempere, Maria Reza fra Filippinene og Dmitrij Muradov fra Russland.

I Qatar sa tjenestemenn på sin side at to journalister var siktet for uautoriserte inngrep i privat eiendom.

I Qatar fikk filmteam skyte hvor som helst. Før de ankom fikk de alle skytetillatelsene de hadde søkt om og tilbød seg å møte med høytstående myndighetspersoner og tredjeparter. , sa de i en uttalelse.

Disse frihetene vant imidlertid ikke fremfor anvendelsen av offentlig rett, som gruppen bevisst og bevisst brøt. , sa tjenestemenn.

Ifølge kinematograf Lockman Corbani ble journalistenes utstyr beslaglagt og de måtte vise På timer Innlegg laget.

Utstyr, arbeid, hvorfor vi var der, hva vi skulle bruke det til, hvor mange rapporter vi laget var alt av interesse. , sa han på en pressekonferanse i Oslo.

NRKs idrettslærer, Egil Sundvor, avgjorde Problemer Dermed var Qatar-myndighetene i stand til å finne ut bevisene som ble stilt spørsmål ved av gruppen. Kanalens sjef, Thor Germond Eriksson, refset ham Angrep på pressefriheten .

På tidspunktet for fotball-VM i Qatar lå de nordiske landene i forkant av internasjonalt press for å gi bedre vilkår for arbeidsinnvandrere i emiratet.

Rapporter fra frivillige organisasjoner Qatar anklager utenlandske arbeidere for utnyttelse, Spesielt ved bygging av stadioner. Den avviser denne kritikken på det sterkeste, og insisterer på at landet har reformert sin arbeidslov og innført minstelønn.

Perit Kjol, leder av Norges olympiske komité, etterlyste sin rolle Sjokkerende og totalt uakseptabelt Informasjon om disse arrestasjonene.

Vi må slutte å skylde store idrettskonkurranser på land som ikke respekterer pressefrihet og ytringsfrihet. , sa han i en uttalelse.

Ideen om å boikotte fotball-VM fløy i lufta en stund i Norden, men en avstemning i Norges Fotballforbund avviste til slutt tilbudet i juni. Tredje i gruppe G bak Nederland og Tyrkia, har den norske utvelgelsen ennå ikke vunnet billett.