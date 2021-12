VM (F): Ekhof vender tilbake til Norge

Mary Mahe, Media 365, ble utgitt fredag ​​17. desember 2021 klokken 12.00.

Denne fredag ​​morgen, gjennom sin offisielle Instagram-konto, forlot norske Tiril Eckhoff, som eier en stor krystallkule, men var i trøbbel i starten av sesongen, Le Grand-Bornand og annonserte at han skulle komme tilbake til Norge raskere enn forventet.

Årstidene følger hverandre, men absolutt ikke det samme for Tiril Eckhoff. I fjor fløy den norske skiskytteren til verdenscuppen i skiskyting, og vant sin første store Crystal Globe, og vant minst tretten løp. I starten av sesongen var det mer komplisert for idrettskvinnen. Faktisk, av de syv løpene som allerede er konkurrert, har Norge aldri gjort det bedre enn å havne på sjetteplass. Når det gjelder andre løp, havnet den på topp 10 hver gang og var ofte langt fra den beste. Denne torsdagen, på siden av Grand-Bornand som ligger i Haute-Savoie-divisjonen, ble Drill Ekhoff, som hadde hattrick-rekord i Aravis i 2019, nummer ellevte på sprinten.

Eckhoff tenker på spill

Denne fredag ​​morgen, via hans konto Instagram Offisielt kunngjorde mesteren at han hadde tatt en alvorlig avgjørelse. Faktisk vil skiskytter forlate landsbyen Haut-Savoyard og returnere direkte til Norge, så han vil ikke delta i de siste løpene som er planlagt denne helgen på det franske feriestedet. ” Kroppen min fungerer ikke helt så jeg drar hjem for å komme meg i form igjen. Jeg ønsker å være bedre forberedt på det som vil skje senere i vinter, sa han. Det beste av alt er at Tiril Eckhoff ikke har glemt det største møtet i sesongen 2021-22, vinterlekene 2022 i Beijing, Kina. Etter en så komplisert sesongstart burde det ikke være for sent å finne en norsk løsning.