VM for kvinner 2023: Historisk seier for Filippinene, Sveits og Norge

I andre kamper om dagen startet Colombia sin turnering med seier og Sveits og Norge hang på.

I gruppe H tok Colombia mot Sør-Korea i den siste kampen på den første dagen i gruppespillet. På slutten av første periode gjorde colombianerne forskjellen med Catalina Usme som scoret fra straffemerket (30.) og Linda Caicedo (39.). Til tross for dette nederlaget, ville Sør-Korea ha skrevet verdensmesterskapet for kvinner til historie ved å bli den yngste spilleren i historien under fremveksten av Casey Fair på 16 år og 26 dager.

Colombia står uavgjort med Tyskland (6-0), som møtte Marokko på mandag, på toppen av gruppe H. Begge lag har tre poeng mot null for Sør-Korea og Marokko.

Etter å ha falt for Norge den første dagen, overrasket vertskapet Australia, New Zealand, Filippinene denne gangen. Takket være Sarina Boltons (24.) mål, vant Filippinene sin første verdenscupseier noensinne.

I prosessen klarte ikke Sveits og Norge å avgjøre (0-0). Beseiret av New Zealand i åpningskampen, fikk nordmennene nok et slag med Ada Hegerberg påført en lyskeskade før avspark. Vinneren av Ballon d’Or 2018 ble byttet ut sekunder før avspark.

Sveits leder gruppe A med 4 poeng foran New Zealand og Filippinene. Norge ligger på 4. plass med 1 poeng.