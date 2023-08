VM for kvinner 2023: Spania slo Nederland for å bestille historisk semifinaleplass

La Roja møter enten Japan eller Sverige neste tirsdag for å utvide drømmen om å vinne en første majortittel.

Et ekstraomgangsmål (112.) fra 19 år gamle Salma Baralulo, en av de unge favorittene i turneringen, unngikk nederlenderne.

FC Barcelona-spissen åpnet kampen sekunder etter en stor tabbe av den nederlandske spissen Lynette Bierenstein.

Scenen så grusom ut for de oransje, som til tross for at de dominerte kampen, utlignet i tilleggstid gjennom Stefanie van der Gracht (90. + 1).

Mariona Caldente åpnet scoringen for La Roja fra straffemerket (80.).

Turneringen tar farvel med en ny kader som nådde finalen i 2019 (tap mot USA), etter USA, Tyskland, Brasil eller Canada.

Spania har vært drevet av profesjonaliteten til klubbene sine og inkluderer nylig vekst innen kvinnefotball, hvor statusgapet mellom de lenge etablerte nasjonene og deres rivaler har blitt betydelig mindre.

Bevegelse, motpressing, ballbesittelse … Iberianerne viste sin tekniske overlegenhet, til tross for den doble gullballvinnerens Alexia Butellas (på 99. plass) på benken.

Men deres mangel på suksess, symbolisert av Alba Redondo, som traff stolpen to ganger i samme akt (17.), utsatte dem for et comeback fra nederlenderne, som ventet til slutten av spillet med å levere et dødsstøt.

Oppgjøret tok slutt i det siste kvarteret da begge lag virket på randen av en knockout.

La Roja scoret først gjennom Caldente i en videoassistert (VAR) straffe for en håndball av Stephanie van der Gracht, som var misfornøyd med trekket.

Forsvarsspilleren hadde begge føttene utenfor sekstenmeteren, men armen manglet noen centimeter.

Van der Gracht (106 landskamper) spiller sin siste kamp som spiller i en alder av 30 år og vil gå inn i ledelsen for sin debutklubb Alkmaars damelag neste sesong.

I tilleggstid (90. + 1) scoret keeper Kata et mål mot mål, angriperen verdig, og snur historien.

Det vri-fylte resultatet gjenopplivet nederlenderne, med Bierenstein som hadde sjansen til å krysse foran resultattavlen i tilleggstid, men klarte ikke å snu trenden.