VM for kvinner 2023

Dette er en ny side som åpner historien til norsk utvalg. Med Lyonnais Ada Hegerberg til stede og et lag som ser ut til å være det mest konkurransedyktige laget i denne verdenscupen, må de nordiske landene håpe på å gjøre det bra og dra nytte av sin gruppe A først. å nå Zoom inn på Team Norways tropp, kalender og ambisjoner for dette kvinne-VM 2023.

Norges lag til verdensmesterskapet for kvinner 2023

Barnevakter:

Crowe Peterson (Valerenga)

Cecile Biskerstrand (LSK Gwinner)

Aurora Mikkelsen (Fran)

Forsvarere:

Anja Sonstevold (Inter Milan)

Matilda Harviken (Rosenborg)

Dua Hansen (Bayern München)

Maren Mjelde (Chelsea)

Crowe Bergswand (Brighton)

Marit Bradberg Lund (Bran)

Sarah Horde (Rosenborg)

Midtbanespillere:

Ingrid Sirstad Engen (Barcelona)

Vilde Bo Riza (Manchester United)

Crawford (Chelsea)

Thea Bijelde (Valerenga)

Emily Havi (Roma)

Amalie Eikeland (leser)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Julie Blackstad (Manchester City)

Frida Mann (Arsenal)

Framover:

Karina Savic (Avaltsnes)

Ada Hegerberg (Leon)

Sophie Roman Haag (Roma)

Anna Josendel (Rosenborg)

Trener: Hedge Rise

Det er en stab av høy klasse, så denne turneringen har Hege Riise. Det var stabilitetskortet Norge-treneren valgte å spille da han valgte de 23 navnene på listen for å ta med til Australia og New Zealand, med gjenstående gjennomsnittsresultater mot Spania og Sverige.

Ada Hegerberg, hovedspilleren i denne arbeidsgruppen, spiller for Olympique Lyonnais. Etter 2019-utgaven har hun frivillig avstått fra å være vertskap for kvinnelaget av sin konføderasjon, og vil bli ledsaget av en av hennes beste spillere, Caroline Graham Hansen, som allerede har vunnet kvinnenes Ballon d’Or. verden verden I høyrebackrollen har han hatt en skadeplaget sesong, men ser ut til å komme tilbake til kamp.

Til slutt, de to spillerne som har vært med i det engelske mesterskapet og Champions League for kvinner denne sesongen er logisk invitert av Hedge Rice, Chelseas Kroe Reiden og Arsenals Frida Manum, to spillere nominert til den beste tittelen. Sesongens spiller i Premier League, et virkelig solid fundament for det norske utvalget.

Norges program for verdensmesterskapet for kvinner 2023

Gruppe A – kampdag 1 – 20. juli 2023

09.00: New Zealand mot Norge (Eden Park, Auckland)

Gruppe A – kampdag 2 – 25. juli 2023

10:00: Sveits mot Norge (Waikato Stadium, Hamilton)

Gruppe A – kampdag 3 – 30. juli 2023

09.00: Norge mot Filippinene (Eden Park, Auckland)

16. runde (hvis kvalifisert) – 5. august 2023

Kvartfinale (hvis kvalifisert) – 11. august 2023

Hva er Norges mål ved verdensmesterskapet for kvinner i 2023?

Anført av en trener av meget høy kvalitet i Hedge Reiss skikkelse, som allerede har vunnet verdenscupen for kvinner som spiller, starter det norske utvalget denne turneringen med masse ambisjoner i en tropp som ser oppnåelig ut. Mot andrelagslag som New Zealand eller Filippinene, eller Sveits, som er et skritt ned på det europeiske kontinentet, starter nordmennene som favoritter til å toppe gruppen sin til tross for nylig skuffende resultater.

Beseiret av Danmark og Spania og ute av stand til å vinne mot svenskene, tillater ikke de siste produktplakatene det nordiske landet å få tillit, til tross for seire i Nederland, Belgia eller de samme danskene på slutten av 2022. .

I kvartfinalen av den siste utgaven av verdensmesterskapet for kvinner i 2019 mot England, ville målet være å oppnå minst denne prestasjonen ved å oppnå en klar runde i gruppespillet, som de ikke klarte å oppnå som et resultat. Tilbakeslag mot blått. De vant på straffer i 16-delsfinalen mot Australia, Ana Hegerbergs forsterkninger og alle detaljene som har dukket opp denne sesongen burde gjøre dette utvalget til en genuin outsider for å nå de fire siste.

