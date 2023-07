VM for kvinner: Sammenstøt mellom New Zealand og Norge, la oss dra til VM!

Det er D-dagen! VM for kvinner sparkes i gang denne torsdagen med en kamp mellom en av vertsnasjonene, New Zealand og Norge, som har avspark klokken 09.00. Dette er den første kampen i gruppespillet for disse to gruppe A-lagene, før den andre kampen ved middagstid (gruppe B) mellom et annet vertsland, Australia og Irland. Åpningsseremonien ble etterfulgt av ett minutts stillhet for å hylle ofrene for gårsdagens skyting i Auckland, New Zealand, der tre mennesker ble drept.