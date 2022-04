VM i Russland: Ifølge telefonavlytting fikk Michael Platini en gave fra Pablo Picasso.

Presserapporter siterer telefonavlyttingen til en tidligere leder som offentlig klaget tirsdag over at UEFA-president Michael Platini hadde mottatt Pablo Picassos arbeid fra det russiske oligarkiet da VM i 2018 ble presentert for Russland. Gianni Infantino, president i FIFA.

2017-avlyttingene ble utgitt av Mediapart på mandag som en del av en rettslig undersøkelse fra kontoret til den nasjonale statsadvokaten (PNF) om presentasjonen av 2010 World Awards for 2018 og 2022. Hard telefon Hos UEFA får den 66 år gamle franske lederen problemer.

Sistnevnte innrømmet å ha mottatt et «» i en samtale med sin kone.Bilde«En spesifikk»UshmanovHvem kan være en oligark ifølge Mediapart? Alisher Usmanov, For tiden under EU-sanksjoner etter Russlands invasjon av Ukraina. AFP hørte om denne filen, entourage Michael Platini Reagerte ikke.

Dagsaviser med Le Monde og l’Equipe, følge Hard telefon Styreleder på mandag»Litografi«I Picasso Fra Mr. Usmanov For hans 61-årsdag i 2016, ikke maling.

Tirsdag startet den tidligere lederen av EU et motangrep på en annen fil ved å offentliggjøre sin klage fra november 2021 i Paris. Infantino «Aktiv påvirkningshandel«Og mot Marco VilligerTidligere FIFA Law Director, «Medvirkende til aktiv påvirkning«.

Paris Attorney’s Office sendte inn klagen 16. november og mottok en kopi av AFP, ifølge kvitteringen, og det er ikke kjent hva som ble tatt på dette stadiet.

Den tidligere N.10 av Blues har stått i spissen for motstanden i mange år Infantino Og følget hans, som mistenker at han ble kastet ut av kampen om FIFA-presidentskapet i 2015, ble angivelig produsert på befaling av FIFA 2 millioner sveitsiske franc (1,8 millioner euro) til den sveitsiske påtalemyndigheten. President sep Blatter Til franskmennenes oppmerksomhet i 2011, uten skriftlig begrunnelse.

I så fall, Michael Platini Og sep Blatter Han blir tiltalt i Sveits i november 2021 for en rekke lovbrudd, inkludert bedrageri. Begge insisterer på at dette er restlønnen for å jobbe som konsulent før perioden 1999-2002.

Valgt til president for FIFA i 2016, Infantino Målrettet av kriminell aktivitet i Sveits fra juli 2020 «Oppfordring til maktmisbruk«, For»Brudd på offisiell taushetsplikt«Og»Innblanding i straffesak«.