VM i volleyball for kvinner: Slutt på spenningen, Norge vinner mot Danmark for å nå finalen.

Forsvarende verdensmestere Norge må sikkert skrike lettet i garderoben etter den utrolige seier over Danmark (29-28) denne fredagen. Det tok faktisk mer tid og andpusten spenning i et utbleket rom med 12 000 for å lære dommen i denne semifinalen. Nordmennene, som dominerte kastet i første omgang, snudde i andre periode. Danskene ledet 14-9 til pause.

Men Norge er på ingen måte det beste laget i verden. De regjerende europamesterne snudde underskuddet sitt og avsluttet på en strålende måte ordinær tid 23-23. Ekstraomgangen var eksepsjonell, tett, tett i et rom delt mellom tusenvis av danske fans og tusenvis av norske supportere. Begge lag ble hardt rammet. De to nasjonene sto uavgjort 28-28 med fem sekunder igjen og en klokkefeil som stoppet kampen i fem minutter. Alt endret seg i siste sekund av overtiden da norske Henny Reystad på et langskudd sikret et knepent mål (29-28) for å åpne døren til finalen.