VM-kvalifisering: Alexander-Arnold vender tilbake til England

Patrick Bamford har scoret 18 mål på 67 Premier League -kamper.

Leeds United-spissen Patrick Bamford har mottatt Englands første senioroppringning til VM-kvalifiseringen i 2022.

Høyrebacken Trent-Alexander Arnold vender tilbake til Euro 2020 savnet med lårskade, tilbakekalte også midtbanespiller Jesse Lingard til troppen.

Chelsea venstreback Ben Sylvel og Manchester United-spissen Mason Greenwood har blitt droppet fra 25-mannslaget.

Marcus Rashford og Bill Foden går glipp av begge, mens Arsenals Ben White Kovit.

Gareth Southgate Laget deres spiller tre kamper på syv dager i den første kampen Euro 2020 siste nederlag mot Italia.

England spiller mot Ungarn 2. september og vert Andorra 5. september, før de drar til Polen 8. september.

Det vil ikke være noen England-supportere i noen utenlandske idretter, ettersom fansen ikke får lov til å reise til noen europeiske kvalifiseringskamper neste måned på grunn av Govt-19-restriksjonene.

Pamford var veldig nær Euro -laget

Pamford er den eneste unoterte spilleren som ble hentet inn i den engelske troppen etter å ha blitt forfremmet i Leeds Premier League i fjor sommer.

Southgate sa at 27-åringen har en sjanse til å gi noen av sitt Euro 2020-lag en sjanse til å gå videre etter skade.

“Dette er en ny syklus, og vi vil alltid velge hoveddelen av laget fra sommeren. Vi har bare to kamper per sesong, så vi kommer aldri til å gjøre store endringer,” sa Southgate.

“Bill Foton og Marcus Rashford ble skadet, så det var en sjanse i områdene fremover. Vi var fornøyd med Ollys sak. [Watkins] Ferdig, Patrick har nå en sjanse til den niende int.

– Framgangen hans med Leeds var stor, og han var veldig nær på slutten av forrige sesong.

“Vi jobbet med ham under 21 år, så vi kjenner ham uansett. Det var et spesielt øyeblikk for familien hans.”

Spillere vil gå fra Euro – Southgate

Marcus Rashford, Jadan Sancho og Pugio Saga, de tre spillerne som bommet på straffen i finalen, er ivrige etter å “gå videre” ifølge Southgate.

Alle tre spillerne ble målrettet mot sosiale medier etter nederlaget.

Southgate sa: “Jeg var i kontakt med dem alle tre under finalen, og klubbene deres var i kontakt.

“De vet at de har den støtten de trenger, men de er også ivrige etter å komme videre. Dette er en ny sesong med nye utfordringer. De er spennende unge spillere med spennende tid.”

Analyse – Pamford er et ‘mobilt tillegg til det mektige Gareth Southgates -teamet’

Bill McNaldy – Fotballforfatter

Patrick Bamfords første innkalling til de kommende VM-kvalifiseringene i England er en belønning som er verdig en spiss som var nomade inntil hans utvilsomt løfte og talent ble fullt utviklet under påvirkning av Leeds United-manager Marcelo Pilsa.

27-åringen var en nøkkelfigur i opprykket til Leeds Premier League, og de ble nummer ni i sin første sesong.

Etter å ha flyttet fra Nottingham woods til Chelsea, slet Bombard med å finne stabilitet, og hadde kredittperioder på seks klubber.

Han vil være et kraftig, mobilt tillegg til Gareth Southgates England -lag, og stilen hans passer til intensiteten som Pizza krever av laget sitt. Southgate vil nå tro på fordelene med den utviklingen.

Englands kaptein Harry Kane og Evertons Dominic Calvert -Levine er de andre spissene i Southgate – hans viktigste markmanns dødvann med Spurs er over. Han har bestemt seg for å bli Enn å dra til Manchester.

Southgate håper nå Kane kan legge en endeløs sommer bak seg og lede Englands kampanje for å kvalifisere seg til Qatar neste år.

Englands lag:

Målvakter: Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Forsvarere: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Connor Cody (Wolves), Reese James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester), (Atletico Madrid) ), Kyle Walker (Manchester City)

Midtspillere: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Calvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham)

Framover: Patrick Bamford (Leeds United), Dominic Calvert-Levine (Everton), Jack Grilish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Fugao Saga (Arsenal), Jadon Sancho (Manchester United), City (Raheem)