VM-kvalifiseringer 2022, avhopp og avhopp

Lagetappen for å kvalifisere seg til neste verdenscup er over. Det er på tide å dumpe henne…

– Nederland. Nederland beholdt toppplassen tirsdag da Tyrkia og Ukraina måtte gjennom demninger og gjorde det som var nødvendig for å kvalifisere seg direkte til verdensmesterskapet i 2022.

På slutten av en tett og spent kamp, ​​Bergwig (84.) på et hardt slag, vant nederlenderne 2-0 mot Norge, og Debe (90. + 1), synonymet for VM-billett, avgjorde. 2022 (21. november – 18. desember) i Qatar.

Dette miraklet skjedde ikke med Norge, som måtte vinne fullstendig for å tro at de måtte ta en av de to plassene i utgangspunktet, beregnet på dårligere prestasjoner enn deres eget spill fra Tyrkia.

Men tyrkerne vant 1-2 i Montenegro for å beholde plassen i sluttspillet og gå videre til VM.

– Frankrike. I gruppe D endte Ukraina på andreplass fra Finland, etter å ha slått den franske verdensmesteren 0-2 og har allerede kvalifisert seg. The Blues vant med et mål fra Karim Benzema og et utmerket krøllet skudd av Kylian Mbabane.

Ukrainerne slo Bosnia 2-0, nok til å passere finnene med 12 poeng for å gå videre til sluttspillet i mars.

Utdannet

Sør Amerika

Brasil

Asia

Qatar (vertsland)

Europa

A: Serbia

B: Spania

C: Sveits

D: Frankrike

E: Belgia

F: Danmark

G: Nederland

H: Kroatia

I: England

J: Tyskland

Demninger

Topprangerte land

Portugal

Skottland

Italia

Russland

Sverige

Wales

Usikre land

Tyrkia

Polen

Ukraina

Nord-Makedonia

Østerrike (via Nations League)

Tsjekhov (via Nations League)

Demninger, bruksanvisning

Formel

De 12 lagene vil kjempe om de tre siste billettene: 10 sekunder og de to beste lagvinnerne i Nations League (de som ikke endte blant de to beste i kvalifiseringsgruppen for Qatar).

De 12 lagene er delt inn i tre lag på fire lag, hver med en semifinale og en rundefinale. Seed tildelt seks lag (2 per kanal). Denne tilstanden ble oppgitt i henhold til resultatene fra kyllingene.

Semifinalene spilles i det rangerte landet, mens de regionale fordelene ved finalen vil bli preget av trekning 26. november. Det usikre laget i semifinalen kan derfor spille finalen på hjemmebane.

Datoer

Semifinalene er 24. og 25. mars, og finalene er 28. og 29. mars.

Opp til

26. november.