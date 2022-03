VM: Portugal slo Makedonia og se Qatar, Lewandowski fjerner Polen fra Sverige og Sladon (videoer)

Bruno Fernandez sitt doble århundre hjalp Portugal videre til verdensmesterskapet i 2022, og slo et imponerende Nord-Makedonia (2-0) i Porto på tirsdag under sluttspillet i eurosonen. Europamesterne i 2016 tok ledelsen en halvtime senere med et mål fra Bruno Fernandez scoret av Cristiano Ronaldo (32., 1-0). Manchester Uniteds angripende midtbanespiller scoret igjen midt i andre omgang for å ta pause (65., 2-0).

Lusitanians vil delta i det åttende verdensmesterskapet i deres historie, den tolvte store kampen i serien. Portugiserne var trege med å få sin første sjanse da de møtte uhindrede makedonere. Ofte startet «CR7» fiendtlighet. Otavio serverte godt i dybden, fem ganger skjøt Golden Ball et godt kryssskudd fra venstre, men den barberte høyre oppreist av motstanderburet (14.). Makedonia svarte kort tid etter med et skudd fra siden av Ejjan Alioski (20.).

Diego Jotta håpet da å åpne scoringen fra en corner, og avsluttet like over Liverpool-spissens hode (24.). Senere scoret Portugal 100 % «Made in» Manchester United. Bruno Fernandes snappet opp en dårlig makedonsk pasning og stolte på at Ronaldo ga ham ballen i løpet, med playmakeren som avsluttet med et klart skudd fra veldig kloss hold (1-0, 32.). Med unntak av langdistansestreiken signert av Joao Concelo fra Target (45. + 1), har Fernando Santos» menn ikke noe annet valg enn å bryte gjennom før pause.

Fernandez er endelig avgjørende

En angripende stillhet som viser makedonernes godt bevoktede evne til å dominere kampen, til tross for deres overveldende seier over Italia (1-0) på FIFA-rankingen (1-0) i forrige ukes sluttspill semifinale. Bruno Fernandez kom tilbake fra garderoben for å prøve lykken igjen, men skuddet hans fra utenfor feltet ble fanget av Balkan-keeper Stole Dimitrievsky (52.).

Det var bare en utsettelse, da den angripende midtbanespilleren avsluttet sitt lands kvalifisering til verdenscuppen i Qatar (21. november – 18. desember) med en 27 år gammel angriper som avsluttet den portugisiske kontringen med en ustoppelig portugisisk kontring fra Diego. Jotta (66., 2-0) God revansj, i motsetning til klubbens prestasjoner, er ofte ikke komfortabel med den portugisiske skjorten. Etter dette andre målet lempet Louisianerne på resultatet, og etterlot ingen sjanse for makedonerne og gjennomgikk deres angripende Armada med starten av Rafael Leo og Joao Felix.

Til tross for denne friskheten i angrepet klarte de ikke å score et tredje mål, noe som ville gitt riktig vind til seieren deres mot et tappert, men svært begrenset Makedonia. Cristiano Ronaldo, som ikke scoret i det fjerde møtet på rad, kan trøste seg med å få muligheten til å gå inn i den svært lukkede kretsen av spillere som spilte i de fem finalene i VM.

Polen kvalifiserte seg ved å slå Sverige

Polen, med åpneren Robert Lewandowski, kvalifiserte seg til verdensmesterskapet i 2022 i Qatar tirsdag ved å slå Slaton Ibrahimovics Sverige 2-0 i sluttspill-finalen i Sorso. «Ibra» kom inn sent i det 80. minutt, noe som ikke kom overraskende på svenskene. I en alder av 40 tok denne rollen som verdensfotball farvel til den globale konkurransen for alltid, kanskje til og med det svenske utvalget.

Og FIFA kan puste. Nominert to ganger som den beste spilleren i verden i 2020 og 2021, vil Robert Lewandowski konkurrere i turneringen neste vinter (21. november-18. desember) i Qatar. Etter en runde med overvåking ble ikke begge lag lammet av børsen og kampen gikk gradvis ukontrollert. Sverige hadde et sterkt øyeblikk, spesielt Emil Forsbergs første sjanse, da Juventus» polske keeper Wojciech Szczezny (19.) avverget et kryssskudd i hjørnet med fingeren.

Norden prøvde da mye, noen ganger beleiret den polske overflaten, og fremfor alt stilnet «White Eagles»-stjernen Bayern München-spissen Robert Lewandowski i 45 minutter. Til tross for fraværet til Marseille-spissen Arcadius Milik, som ble skadet under en vennskapskamp mot Skottland forrige uke, ga Polen, presset av publikum, en bedre respons.

Siste sjanse

Lateral Matty Cash bommet på den beste polske muligheten i første periode, og løsnet et skudd over området, og målet åpnet for ham (26.). Vendepunktet i kampen var da Jesper Carlstrom etter pause dyttet kryssbanen Krischowiak inn i feltet. Lewandowski, som var ansvarlig for å endre den ubestridelige straffen, lot landet sitt ta det første skrittet mot Qatar (1-0, 49.).

Sverige ga ikke opp. I nok et trekk av den mektige Alexander Isaac kunne den 22 år gamle Real Sociedad-spilleren Emil Forsberg ha utlignet to minutter senere uten nok en upåklagelig refleksredning fra Schkesny. Men skjebnen støttet seg på en stor personlig feil gjort av Marcus Danielson. Napoli-spissen Pyotr Jilinsky befant seg alene foran den uheldige keeper Robin Olson, og slo ham med et frenetisk skudd (2-0, 72.).

Sverige mistet da beina, og Olsen unngikk en tung scoring, spesielt mot Lewandowski, som hadde minst to sjanser til å skåre. Polen, som ble eliminert i første runde av både VM 2018 og Euro 2020, har fått en ny sjanse. Lewandowski (33) og Kamil Klick (34) var utvilsomt de siste i planetkonkurransen for laget i sin generasjon.