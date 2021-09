VM: UEFA -president Alexander Seferin avviser turnering to ganger

UEFA -president Alexander Seferin sier at VM to ganger vil fortynne spillet

UEFA -president Alexander Seferin avviste ideen om å arrangere VM hvert annet år og sa at det ville “fortynne” konkurransen.

Høringsprosessen er i gang Ledet av den tidligere Arsenal -sjefen Arsene Wenger.

“VM -smykkene ble nøyaktig verdsatt for sin sjeldenhet,” sa Seferin.

Når han talte i nærvær av 160 klubbrepresentanter på generalforsamlingen i European Clubs Association i Genève, la han til: “Å ha det hvert annet år vil føre til mer inkonsekvens, mindre legitimitet og dessverre vil VM bli utvannet.”

VM for menn arrangeres hvert fjerde år etter åpningskampen i 1930, bortsett fra i 1942 og 1946 på grunn av andre verdenskrig.

Damekonkurransen har blitt arrangert hvert fjerde år siden oppstarten i 1991.

Wenger, FIFA World Football Development Leader, Sagt i mai Han ønsket å se VM og EM spille annethvert år og ville at FIFA skulle “slå ut alle andre”.

I sin egen videoadresse nevnte Infantino ikke VM. Han sa imidlertid at en “grunnleggende” anmeldelse bør gjøres rundt den internasjonale kalenderen “uten begrensede emner”.

“Vi skal ikke ta det som en utfordring eller en kamp,” sa han om Wengers råd. “Det er en måte å gjøre global fotball sterkere på. Vi må gi fansen flere grunner til å glede seg over spillet vårt.

“FIFAs dør er åpen for enhver idé, enhver ide.”

England -sjef Gareth Southgate er opptatt av å unngå å øke arbeidsmengden for spillere

‘Åpent’ om Southgate-forslag

Da Seferin avviste ideen, sa Englands manager Gareth Southgate at han var “åpen” for FIFAs planer om å “organisere fotballkalenderen generelt”.

Lions snakket etter 4-0 VM-kvalifiseringen Slå Andorra på søndag, Avslørte Southgate at han har snakket med Wenger og er åpen for muligheten for endring, men mener timeplanen allerede er tøff, så han er ivrig etter å unngå ytterligere eskalering av spillernes arbeidsmengde.

“Jeg tror at hele kalenderen må revideres,” sa Southgate og understreket behovet for å vurdere spillernes innspill i prosjekter.

“Min mening er – jeg vet ikke hvordan generasjonen vår kommer til å finne en rar idé om et VM hvert annet år.

“Men jeg vet også at ting som hundre i cricket har vært utrolig vellykkede, så jeg er åpen for noen ting. Men kalenderen må organiseres generelt. Vi kan ikke legge til mange flere ting.

“Jeg er generelt enig i tanken om bedre kvalitetskamper. Færre kamper, bedre kvalitet på tvers, men det er så mange ting å vurdere at vi ikke kan legge til flere akkurat nå.”

Southgate, som kvalifiserer seg til neste års verdensmesterskap i England etter fem kvalifiseringskamper i Qatar, la til: «Hvis du er en skadet spiller til VM, er sjansen for at du hvert åtte år bare kan få en, og det er jeg ikke sikkert på den siden.

“Spillerforeninger kan samle spillernes tanker. Jeg tror alle på kalenderen bør jobbe sammen. Det må integreres. Hvis vi ser fremover, er det ingen grunn til at det ikke skal være det.”