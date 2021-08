VN News Ticker: Ben Hermans vinner Norwegian Arctic Race; Mark Solar for UAE-Team Emirates

“],” Filter “:” nextExceptions “:” img, blockquote, div “,” nextContainsExceptions “:” img, blockquote “}}”>>

Hermans avsluttet det norske Arctic Race totalt

Den belgiske rytteren Ben Hermans (Israel Start-up Nation) vant den samlede tittelen på Arctic Race of Norway søndag, og slo Philip Wallsleben (Albesin-Phoenix) til fjerde og siste plass foran Nicky Terbstra (Total Energies). . Begge overlevde dagens åpningspause for å konkurrere om seieren, og i ryggen hadde Hermans ingen problemer med å forsvare løpsledelsen.

Har Dette er Philip Wallsleben, den skilte mannen som vant på Har Harstat! # Arctic Race pic.twitter.com/qghXhRjYcx – Arctic Race of Norway (rArcticRaceofN) 8. august 2021

Hermans fikk sin første GC -seier etter turnéen i Utah i 2019, og han ser etter en avtale i 2022 og fremover. En dag etter den totale seieren tok Hermans Malselv ledelsen i løpet ved å vinne 3. plass. Den 35 år gamle Hermann Mulselv vant ved å bruke sin kunnskap om oppoverbakke-han slo 500 meter for å gå og vant singel Christian Vandring (Intermarché-Wanty-Gobert) pallplass og tok lederens trøye.

“Til slutt, da jeg så at de ikke lenger kunne angripe meg, visste jeg at de var ferdige, og jeg trodde det var best å gå den lange distansen,” sa Hermans etter å ha tatt etappe 3. “Jeg ble virkelig overrasket over at det var noen andre som kom til min side, men jeg klarte å stoppe ham fra å vinne.

Arctic Race of Norway Final G.C.

Ben Hermans, Israel Start-up Nation, 15:04:02 Single Christian Iking, Intermach-Wandy-Cobert, 0:02 p.m. Victory Lafayette, Coffeetis, kl. Samuel Batistella, Astana-Premier Tech, 0:20 p.m. Christian Aswald, Team Coop, 0:26 p.m.

Mark Solar forlater Movistar for UAE-Team Emirates i 2022

Den spanske rytteren Mark Solar kommer til å bli med i De forente arabiske emirater i 2022 etter å ha tilbrakt syv sesonger på filmen. Solar, 27, vinner av Paris-Nice 2018 og en av Spanias beste GC-ryttere, slutter seg til UAE-troppen på en toårskontrakt.

“Jeg er glad for å bli med i UAE-teamet Emirates og ser frem til nye eventyr og utfordringer,” sa Solar i en uttalelse. “Jeg gleder meg til å jobbe hardt og nyte dette nye kapitlet.”

Den siste beste rytteren er Solar for å øke UAE-Team Emirates-listen i 2022 og fremover. Det ble kunngjort i forrige uke at det portugisiske talentet Jono Almeida vil bli med på laget sammen med den tyske sprinteren Pascal Ackerman. Disse tilleggene vil styrke Tadej Boganers oppstilling for Tour de France 2022, hvor han er en to ganger nåværende mester.