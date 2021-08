VN News Ticker: Ethan Hatter dobler i Door of Norway, Alvaro Hotek overgår GB Marcel Kindle Tim Merlier

“],” Filter “:” nextExceptions “:” img, blockquote, div “,” nextContainsExceptions “:” img, blockquote “}}”>>

Ethan Hatter in the Door of Norway gjør det to på rad

Ethan Hatter (Enios Grenadiers) vant andre etappe og utvidet sin GC -ledelse i Dor of Norway på fredag.

Young Britain slo Tosh van der Sande (Lotto-Soudal) og Mike Tunison (hopp 0-Wisma) i et oppoverbakke i Sirte. Etter å ha vunnet nivå 1 på torsdag, scoret Heider nå GC med 15 sekunder over Eder Schelling (Bora-Hanskrohe).

“Jeg kan ikke tro at det er ærlig. Det er fantastisk,” sa han.

“Gal på klatringen. Jeg kom til finalen og forfulgte et farlig angrep, som til slutt kom tilbake, men det holdt meg godt på stigningen. Til slutt skulle jeg ikke ha gått med det, men du må forsvare trøyen, du har å prøve.”

Hatter, 22, fra Enios Grenadiers, to mil unna.

“Det var så gal da jeg ble fanget. Jeg fant veien, jobbet meg opp, beholdt posisjonen min. Jeg løp 50 m å gå, det føltes som en sen galning, men det var nok til å vinne,” sa han.

“Jeg slet i dag. Jeg vet ikke om vi kommer til å ta en pause fordi de er sterke. Men dette er et sykkelritt og du må gå for det. Folk begynte etter hvert å hjelpe oss, men som oftest er det bare tre personer foran oss – de var fantastiske.

Det er to fjellrike sprintnivåer i det norske løpet.

Tunisen vil gjerne slå til i helgen etter at fredagen nærmer seg. Selv om etappeseier er prioritert, er Tunisen som tredje totalt på 29 sekunder fortsatt åpen for sine GC -alternativer.

“Jeg vil nå fokusere på morgendagens arena, og jeg vil kjempe om seier igjen,” sa Tunisen fredag. “Dette er ikke en plan for å sykle til en bedre avslutning i den generelle kategorien. Hensikten er å fokusere hovedsakelig på suksessnivåene. La oss se hvilken posisjon den vil plassere på den endelige rangeringen.

Alvaro Hotek marginaliserer Tim Merlier på GB Marcel Kindle

Alvaro Hotek (Disunning-Quick-Step) vant GB Marcel Kind med en whisker på fredag. Han slo den colombianske sprinteren Tim Merlier (Alpsin-Phoenix) og Danny von Poppel (Intermarco-Vandy Cobert) i en fotospurt på Cortridge.

Det var en anspent ventetid etter løpet da Merlier krevde at løpsjuryen skulle sjekke videobildene og avslutte bilder før han bekreftet seieren. Belgisk hurtigboller Hotek kom raskt og sent på de siste 100 meterne etter at det ble klart i starten av hurtigenden.

“Jeg vet ikke om jeg vinner. Det tok meg tre minutter å si at det var der,” sa Hotek. Men tilsynelatende var han litt sen. Denne suksessen er et insentiv. “

Etter å ha tilbrakt fire sesonger med Patrick Leverkusens mannskap, blir Hotek den siste med Bedge en-dagers internasjonale Tsunink-Quick-Step. 24-åringen reiser neste år til De forente arabiske emirater med ryttere som Jono Almeida, Mark Solar og George Bennett.

“Noen ganger må du velge. Men det gjør vondt,” sa han om å forlate laget. Jeg ønsket å gi en god seksjon til Patrick Leferre og teamet. Det er over nå, men jeg vil fortsatt lykkes. Jeg vil gå for dette laget til den siste dagen. Hvem vet, kanskje jeg kommer tilbake en dag.