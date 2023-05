Vodafone varsler permittering av 11.000 arbeidsplasser

Hun ønsker å «forenkle organisasjonen for å gjenopprette vår konkurranseevne», sier Margherita Della Valle, den nye administrerende direktøren, i en pressemelding for regnskapsåret 2022/2023 som viser til stagnerende inntekter på €45,7 milliarder.

Forrige uke kunngjorde Etisalat og Emirates Telecom (e&), som ble den britiske håndsettgruppens største aksjonær for et år siden, en «strategisk partnerskap»-avtale.

Vodafone, som ikke ønsket å kommentere denne informasjonen, hadde i oktober indikert at de var i diskusjon om å slå sammen sine aktiviteter i landet med Three UK, et datterselskap av CK Hutchison, for å integrere sine 5G-styrker.