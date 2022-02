Voice of the Cards: The Forsaken Maiden vil være tilgjengelig 17. februar, ikke DLC

V.Kort: Forlatt jomfru, En ny del av kortbaserte RPG-aktiverte stemmekort har blitt annonsert. Den vil være tilgjengelig i digital versjon på Nintendo Switch, PS4 og Steam 17. februar.

Voice of the Cards: The Forsegan Maiden En indie, fullt beskrevet, grafbasert opplevelse som vil tiltrekke seg både nye spillere og fans av det forrige spillet.

Dette turbaserte eventyret ligger i en avsidesliggende skjærgård bevoktet av prester i generasjoner, og vil ta soldatene som følger hovedpersonen for å redde folket fra trusselen om utryddelse. I denne rørende historien som foregår i en deprimert skjønnhetsverden, reiser soldatene til havet med en ung jente som heter Alva som ikke klarer å bli prest.

For Taro Yoko-fans er en kolleksjon inspirert av hans tidligere verk tilgjengelig for kjøp. Dette vil åpne spillprodukter og innhold, inkludert Game Voice of Cards: The Forsaken Maiden og mange flere DLC-er.