Voiceover: Jazzy konfronterer tårevåt en kandidat med Gilles de la Tourettes syndrom

Det var en ny blind audition på settet til «The Voice» på lørdag, som fikk Jazzy til å gråte.

Faktisk var denne 18. mars en mulighet for 21 år gamle Esme til å presentere seg for offentligheten. Livet har ikke vært lett for den unge kvinnen med Gilles de la Tourettes syndrom. «Jeg gjemte det i ti år på grunn av min dårlige helse. Da jeg var 7 år gammel fikk jeg diagnosen Tourettes syndrom. Det er i min øyehøyde. Jeg får muskelspasmer i ryggen, magen…av og til lager jeg små lyder. Folk tror jeg ler eller hoster. Jeg har ikke mye tro på meg selv.»

— Jeg var mer eller mindre alene. Hun forklarer, «Jeg hadde mye arbeid å gjøre for å akseptere meg selv. Å synge er fortsatt en trosprosess.

For sin blinde audition valgte han en spesielt rørende sang: «Don’t Judge Me», av Camille Lelouch. Når Jassy hører dette, blir Jassy lamslått og ser tilbake. Så tillater hun en kommentar med den verdigheten som preger henne: «Kanskje det er frekt, men jeg har lagt merke til at når du synger, er det en viss spenning som ikke går av.«. Stilt overfor dette spørsmålet forklarer unge Esme sykdommen hennes, men også det faktum at symptomene hennes forsvinner når hun synger.

Jazzy, brast i gråt, ventet ikke et sekund lenger: «Du er på laget mitt, du ville ikke ha det på noen annen måte«. Hun nevner at det ikke var på grunn av denne sykdommen hun kom tilbake. «Per definisjon ser vi ikke. Denne sangen er så rørende fordi du sang den så bra«.

Showet ble avsluttet med en klem mellom Jazzy og Esme som rørte publikum.