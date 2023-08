Voiceover: Slimane forteller en morsom historie og kaster en spade på Florent Bagni

I løpet av den andre kvelden av The Voice Kids Battles fortalte Slimane en morsom historie mens han kastet et lite stikk på sin tidligere trener, Florent Bagni.

Et morsomt blunk ble lansert til Florent Pagny. Tirsdag 15. august 2023, under den andre kvelden av The Voice Kids Battles som ble sendt på TF1, Slimane Han hadde en tanke om sin tidligere trener. Etter å ha reddet et talent fra gruppen sin, inspirerte sangeren implisitt hovedelementene i showet.

Faktisk, etter å ha hørt på Jade, Lilo og Malice fremføre Clara Lucianis «Respire Encore», måtte Slimane bestemme seg mellom dem. Uten å gå gjennom de fire banene, tok han sitt valg: «Jeg skal prøve å gjøre det kort. Jeg vil at folk som ikke blir værende, skal innse at de har talent. Du er fantastisk, behold din individualitet. Du taper ikke for noen her. Det er en date vi ikke fortsetter og vi stopper. Det er mange andre datoer, og jeg er det perfekte eksempelet: hele livet har jeg blitt fortalt nei (…) Jeg vet det går fort og vi har ikke mye tidVi har en bulldoserstemme, og jeg kommer til å holde meg til Jade.»

The Voice Kids: Denne spaden ble antagelig lansert hos Florent Bagni

En tale som Nikos Aliakas, programleder for Tele-Hook, umiddelbart reagerte på. «Du har rett det som skjer her skjer raskt.» Han kommenterte. Slimane forklarte senere: «Tingen er at jeg var der … det var lenge på det stedet! Jeg tenkte: «Når skal han si fornavnet sitt?» For i det virkelige liv spør du for mye etter en stund. Nikos husket at Florent Bagni var Slimane sin trener på The Voice Adult sesong 5. «Jeg mener når Florent angriper noen ganger…» Patrick Fiori hadde det gøy å imitere barytonen.

Som en konklusjon ønsket trenerne og Nikos Aliagas å kysse Florent Bagni. «Vår nasjonale Florent, vi elsker deg så mye» forsikret gjesten.