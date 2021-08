Voksende smerter plager Edmontons søppelvognsystem

Den automatiserte samlingen av grønne og svarte containere begynte med et pilotprosjekt som fant sted i 13 nabolag i løpet av 2019. (Natasha Riebe / CBC – image credit)

Edmontons nye søppelsamlingssystem opplever økende vanskeligheter, og noen innbyggere synes søppelbøttene er for små til husholdningsavfall eller økologiske produkter.

De fleste eneboliger i Edmonton mottok en 240 liters svart beholder for vanlig søppel, som samles inn annenhver uke. Husholdningene fikk muligheten til å velge en 120-liters svart beholder.

I tillegg fikk hver husstand en 120-liters grønn beholder for mat og organiske rester, som samles hver uke om våren, sommeren og høsten og annenhver uke i løpet av vinteren.

Men Cassia Budinski, som bor i det nordøstlige samfunnet i Ozerna med sin familie på åtte, sa at det er en kamp for å få alt det normale avfallet som genereres i to uker inn i den sorte beholderen på 240 liter.

“Det er fortsatt et par poser igjen etter søppelinnsamlingen, i garasjen min, og venter på den neste,” sa han.

To ganger tømte innsamlingsmannskapene ikke hele beholderen fordi hun hadde fylte poser, noe som førte til at noen ble sittende fast i bunnen, sa hun.

Da Budinski ringte byens 311 informasjonslinje, ble han fortalt at han måtte vente til neste hentedag.

Nå står han på venteliste for en større 360-liters bil, som byen gjør tilgjengelig for familier med sju eller flere mennesker.

Byen begynte å rulle ut vognsystemet tidligere i vår, etter et pilotprosjekt med 8000 boliger i 2019.

Chris Fowler, byens direktør for avfallsstrategi, sa at 93 prosent av innsamlingshusene ved utkanten nå har vogner og at alle 250 000 hjem forventes å ha dem innen 30. august.

Coun. Jon Dziadyk sa at han har hørt fra innbyggerne at de har overflødig avfall i gården, og under mandagens rådsmøte fremmet han et forslag om at byen tilbyr innbyggerne muligheten til å kjøpe større grønne containere.

“Dette er mennesker som for tiden fyller sine grønne beholdere til toppen med gress, blader og ugress og komprimerer dem så mye de kan,” sa Dziadyk.

Dziadyks forslag ble avvist av rådet som helhet.

Byen gjennomfører to avfallssamlinger hvert år, vår og høst, når innbyggerne kan fjerne store mengder blader, kvister og andre organiske materialer i klare plast- eller papirposer. Disse materialene kan også leveres gratis på Eco-Stations i byen.

Coun. Tony Caterina bemerket at byens “no bags” -kampanje har oppmuntret folk til å legge igjen gressklipp på plenen.

Sløsing med terninger

Mens noen innbyggere sliter med containere som er for små for deres behov, opplever andre husholdninger det motsatte problemet.

Thomas Ferleyko eier en sentral Edmonton fourplex, som har en person bosatt i hver enhet.

Til sammen genererer de fire leietakerne materiale for å fylle en grønn beholder og en halv og en halv svart beholder per innsamlingssyklus, sa Ferleyko.

Men de mottok fire nye grønne containere og fire svarte containere, hvorav halvparten er inaktive, sa han.

“De tar bare plass i garasjen min,” sa Ferleyko i et intervju onsdag.

Hver av de fire enhetene i fourplex faktureres 47,22 dollar hver måned, sa han. Ifølge byens nettsted vil det månedlige beløpet øke til $ 48,32 for husholdninger med en søppelvogn på 240 liter.

Du er fornøyd med byens containersystem, men vil gjerne se en faktureringsjustering basert på avfallet som genereres.

“Jeg vil bare bli belønnet for ikke å produsere mye avfall,” sa Ferleyko. “Jeg vil bare betale for beholderne jeg bruker.”

Thomas ferleyko

Fowler sa at hver adresse som er registrert hos byens avfallstjenesteavdeling, mottar et sett med vogner som standard. Den valgfrie mindre søppelvognen ledsages av en liten reduksjon i månedlig avgift.

Coun. Michael Walters foreslo at før byen gjør endringer, bør byen gi det nye vognsystemet tid til å vurdere hvordan det fungerer.

“Bare la det utfolde seg, la oss se hvordan det fungerer med den typen behov som innbyggere og innbyggere har i løpet av det neste året.”

Gord Cebryk, byens operasjonsleder, sa at planen er å evaluere systemet neste vår og se hva som må endres.