Vokt dere for bøterenter for forsikringskrav i Norge

Norsk forsikringsavtalelov (ICA) er en obligatorisk søknad for de fleste ikke-marine forsikringsavtaler underlagt norsk lov. Bare under visse omstendigheter – den forsikrede er som en stor forretningsenhet – kan partene inngå kontrakt med ICA. Siden ICA i stor grad har vokst på forbrukerveier, er det noen regler som utenlandske forsikringsselskaper som skriver forretningsrisiko i Norge må være klar over. En av disse er ICAs § 8-4, der forsikringsselskapet har krav på strafferente på ethvert lukket krav innen to måneder etter at det er erklært i henhold til polisen.

Gjeldende rente er strafferenten, som bestemmes av det juridiske instrumentet hver sjette måned og for tiden er 8% per år. De mener at det kan få en høyere avkastning på kapitalen enn forretningsforsikringsselskapet andre steder, og som et resultat ikke bør oppmuntre til samarbeid fra forsikringsselskapene i skadesbehandlingsprosessen. Avsnitt 8-4 bestemmer også at for at forsikringsselskapene skal gjøre saken verre, må det betales strafferenter på og over polisens kompensasjonsgrenser. Som forklaring risikerer retten å betale forsikringsselskapet $ 3,33 millioner i tillegg til policygrensen dersom kravet dekker et krav, som sies å være $ 50 millioner i året fra høringsvarslingen (og retten finner at forsikringsselskapet har tilstrekkelig samarbeidet).

I teorien trenger ikke assurandøren engang å fremlegge et krav målt i henhold til strafferenten for å begynne å operere. Det er tilstrekkelig hvis assurandøren erklærer en “forsikringshendelse”. Avsnitt 8-4 inneholder mindre søksmålslov, men etter en ny sak opplevde en voldgiftsdomstol at forsikringsselskapet brukte strafferenter 6 måneder før han målte tapet, og la ikke fram noe som ligner bevisene for tapet.

Alt går imidlertid ikke tapt, og voldgiftskjennelsen vi refererer til, vil etter vårt syn ikke føre til den samme konklusjonen i de norske domstolene. Den grunnleggende posisjonen i norsk forsikringslov er at forsikringsgiveren har bevisbyrden for tapet – i hvilken grad forsikringshendelsen skjedde og tapet. Paragraf 4 i § 8-4 bestemmer at assurandøren ikke vil motta dragerenter i perioden med “unnlatelse” av å gi informasjonen og dokumentene som er nødvendige for å vurdere forsikringsselskapets forsikringsansvar for å balansere interessene til assurandøren og assurandøren. Og beregne eventuell forsikringskompensasjon. Assurandøren er individuelt forpliktet til å gi slik informasjon i henhold til ICA § 8-1. Denne plikten inkluderer ikke bare levering av dokumenter og informasjon som assurandøren eier, men også informasjonen som assurandøren kan få fra tredjeparter.

Ordet “mislyktes” refererer til det faktum at assurandøren til en viss grad må ha fått skylden for ikke å gi forsikringsselskapet den nødvendige eller etterspurte informasjonen og dokumentene. Det er en del debatt om “manglende” opplysninger som forsikringsselskapene krever for å stanse renter i henhold til § 8-4, er uaktsomhet, eller om en enkel svikt er tilstrekkelig.

Etter vårt syn trenger ikke å gi forsikringsselskapet samarbeid og informasjon ikke være uaktsomt, men det er selvpåført, og det ser ut til å bli støttet av den meget lave rettstvistloven i § 8-4. Av hensyn til offentlig politikk mener vi det bør være hensiktsmessig å unngå situasjonen der forretningsforsikringsselskapet ikke samarbeider eller samtidig er for treg med å gi informasjon, samtidig som det mottar en vakker rente på kravet (til omfanget at det er dekket). Eksisterende rettstvister er i stor grad begrenset til avgjørelsene fra Finansklagenemnda – et semi-rettsorgan sammensatt av fagpersoner, ledende utdanningsadvokater og representanter for forbrukerorganisasjoner. Loven i denne saken anbefaler at forsikringsselskapets uaktsomhet ikke kreves for å innstille kjøringen av strafferenten (FSN-7190 og FSN-3023). Loven er imidlertid ikke helt klar, og forsikringsselskapene bør være klar over at det fortsatt kan betales strafferenter hvis forsikringsselskapet er uaktsom eller i det minste ikke skyldig i å oppgi den informasjonen som kreves eller kreves av forsikringsselskapet. Dette utgjør en betydelig risiko for forsikringsselskaper som skriver risiko i det norske markedet, og etter vår erfaring fører det til et betydelig press på forsikringsselskapene.

Det er tydeligvis en god ting hvis presset for å avgjøre lukkede skader og øke hastigheten på skadesbehandlingsprosessen sikrer et effektivt og kommersielt forsikringsmarked. Selv om § 8-4 kan ha ønsket effekt på forbruksavgifter, gjelder dette ikke store, komplekse krav fra forretningsforsikringsselskaper, der det er betydelig informasjon å vurdere, og bare i prosessen med å kreve etter at fakta har begynte å dukke opp. Et åpenbart alternativ er å betale kravet og deretter kreve refusjon. Dette gjelder imidlertid ikke de fleste forsikringsselskaper. Vår erfaring er at et annet alternativ som i økende grad brukes av forsikringsselskaper, er å trekke seg fra forsikringsbetingelser spesifisert av ICAer som ikke gjelder i forretningsforhold som § 8-4. Dette er mulig når fritak for store forretningsforsikringsselskaper i henhold til § 1-3 (2) (a) i forsikringsloven er oppfylt, som forsikringsselskapet må oppfylle to av følgende tre krav: (i) det har mer enn 250 ansatte ; (ii) den har en salgsinntekt på minst 100 millioner kroner i henhold til det siste årsregnskapet; Og / eller (iii) eiendeler i henhold til den siste saldoen på 50 millioner kroner.

Foretaksassurandørens unntak gjelder ikke, ICAs regler er obligatoriske og de er ikke inngått. Det skal også bemerkes at selv om forsikringsselskapet er et kommersielt forsikringsselskap, gjelder ICAs regler bare i den grad et emne ikke er regulert under vilkårene i policyen. Med andre ord, ICA “fyller ut tomrom” der politikken er stille. Ikke alle vilkårene i ICA kan kontraktes der forretningsforsikringsselskapene er involvert.

Forsinkelsesrente på forsikringskompensasjon er en veletablert policy i henhold til norsk forsikringslov, så ethvert forsøk på å trekke seg ut av denne forpliktelsen må være veldig tydelig utformet. Det kan også møte motstand fra forsikringsselskaper og meglere i det norske markedet. Som et alternativ til å trekke seg fra § 8-4, kan ICA legge søknaden til den nøye spesifiserte plikten til å gi informasjon i forbindelse med et krav utenfor omfanget av plikten gitt i § 8-1. .

Med tanke på at håndtering av store, komplekse krav kan ta mer enn to måneder fra kunngjøringen, bør forsikringsselskapene vurdere å innføre alternative vilkår i sin policy som unngår rentekrav som kan medføre bøter som skal betales utover policygrensene.