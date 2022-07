Voldsom brann i Gironde: mange familier «tvunget til å forlate dyrene sine»

I Frankrike bekjemper Gironde brannen, som allerede har ødelagt mer enn 10.000 hektar. Mer enn 14 000 mennesker måtte evakueres, noen ganger under alvorlige omstendigheter. I innspurten hadde noen innbyggere ikke noe annet valg enn å forlate kjæledyrene sine. De er bekymret nå og vil finne dem.

Myndighetene gjorde ordninger for å redde storfeet. En spesiell konvoi vil forlate Parc des Expositions i Cazaux denne lørdag ettermiddagen for å hente dem for eierne.

Kun én person per familie har lov til å besøke hjemmet sitt, med hjelp fra politiet for å sikre at dette gjøres trygt. Operasjonen kan ta litt tid og bør derfor gjøres med metode og organisering.

Spesiell konvoi for ferierende

En annen operasjon av denne typen har allerede funnet sted: 450 familier kunne fraktes til leirene de ble evakuert fra. Én person per familie fikk gå inn i bussen i maksimalt 30 minutter og bære gjenstandene som ble liggende der. «Vi klarte å gjenopprette alt vi hadde. Vi kjøpte noen ting i Arcachon, og vi var litt bekymret for å forlate dem. Da vi fikk beskjeden om at de kunne reddes, ble vi glade. Ferien fortsettersier en leder.