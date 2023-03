Voldsom krangel med Mane i kjølvannet av Julian Nagelsmanns sparken i Bayern München?

Julian Nagelsmann ble sparket, erstattet av Thomas Tuchel, med et bombeangrep over hele Tyskland og europeisk fotball. Selv om det «bare» var på andreplass i Bundesliga, ett poeng bak Borussia Dortmund, eliminerte Bayern München på glimrende vis PSG i knockoutfasen av Champions League.

Men det var ikke nok for de bayerske sjefene, som bestemte seg for å ikke kaste bort tiden før de byttet ut den 35 år gamle treneren. «Da vi signerte Julian Nagelsmann sommeren 2021, var vi overbevist om at vi kom til å jobbe med ham i lang tid. Det var målet vårt også.»Før han rettferdiggjorde dette uventede valget, forklarte Oliver Kahn, «Men til tross for kvaliteten på fjorårets vinnerlag og mesterskap, viste vi oss stadig mindre fra vår beste side. Spesielt etter VM ble aktivitetene våre sterkt stilt spørsmål.

Men ifølge Bild er kanskje ikke Nagelsmanns forhastede exit den eneste grunnen til middelmådige resultater i verdenscupen. For den tyske tabloiden skal Nagelsmann ha hatt en heftig krangel med spissen Sadio Mane i garderoben etter kvalifiseringen mot PSG i knockoutfasen av Champions League. Senegal kritiserte ham for ikke å ha mye tid etter at møtet gikk over åtte minutter.

Ifølge Bild skjedde hendelsen foran hele garderoben «Følelsen av å se en Nagelsmann mobbet av Sadio Mane.» En følelse som ble ytterligere forsterket av den tidligere Liverpool-mannens periode mot Augsburg i Bundesliga noen dager senere.

Tvisten forsterket ytterligere en allerede eksisterende splid i München-garderoben mellom Nagelsmann og andre favorittspillere, som Sadio Mane ser ut til å være en del av.