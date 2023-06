Volkswagen forklarer hvordan ID.7 vil kunne nå 700 km autonomi

Noen ganger kalt den elektriske Passat, Volkswagen ID.7 tilbyr en imponerende rekkevidde på over 700 km. Men hvordan kom du dit?

med mer enn 700 km rekkevidde Annonsert, den nye ID.7 slår alle andre elektriske Volkswagen på dette feltet. Sammenligning med biler av lignende dimensjoner er også i hans favør, i hvert fall i dagens situasjon. Mercedes EQE (4,95 m lengre, 1 cm mindre enn nummer 7) er best kreditert med en rekkevidde på 639 km (WLTP blandet bane). Tesla Model S ligger et stykke foran, med annonserte 724 km.

Volkswagen-bil skjærer gjennom luften

Hvis Volkswagen ID.7 kan nå langt på en kostnad, er det i stor grad på grunn av det Luftmotstandskoeffisienten (Cx) er 0,23 Som oversetter den aerodynamiske formen til bilen. Sammenlign med 0,22 fra Mercedes og 0,208 fra Tesla. Denne verdien er alltid nødvendig for et kjøretøy, fordi den direkte påvirker forbruket og følgelig autonomien. Jo lavere den er, jo bedre er aerodynamikken.

hun bestemt av flere elementer, som ikke alle er like viktige. I denne store sedanen står karosseriet for 50 %, hjulene og dekkene 30 %, undervognen 10 %, mens luftinntakene (for for eksempel radiatoren) også står for 10 % ifølge den tyske produsenten.

Derfor måtte det tyske merkets ingeniører fokusere på alle disse kriteriene for å oppnå en god luftmotstandskoeffisient. der Lavt tilt frontrutesom ikke er et skarpt brudd på panseret, bidrar for eksempel til å gjøre ID.7 til en aerodynamisk bil, det samme gjør den svakt skrånende taklinjen og Baksiden er noe avsmalnet. Felgene, sideterskelene og speilene er formet for å minimere luftmotstand.

Fronten på ID.7 har også to scoops på hver side av støtfangeren, som avlede luftstrømmen på sidene av bilen. Den relativt lave posisjonen til panseret, de små innsatsene på de fremre hjulbuene, den flate bunnen og aktiv kjølevæske (med en klaff som kun åpnes når det er nødvendig) reduserer også luftmotstandskoeffisienten. Til slutt er det også en diffusor bak og en liten spoiler på bagasjerommet for å positivt dirigere luftstrømmen.

Basert på MEB-plattformen, som allerede finnes i andre Volkswagens i ID-serien, innvier den nye ID.7 en Ny elektrisk motor 286 hk. Presentert som spesielt effektiv med tanke på forbruk, bidrar sistnevnte også til et løft i autonomien som vi allerede har sett i detalj.

ytelse for å kvalifisere seg?

Hvis de første tallene gitt av Volkswagen er lovende, er de noe å se en viss forsiktighet. 700 km er produsentens estimat, ikke autonomien godkjent i WLTP-syklusen. Videre er det alltid et gap mellom teoretiske tall (enten de er WLTP-estimater eller målinger) og virkeligheten. I det virkelige liv presterer elbiler ofte litt dårligere enn annonsert, spesielt hvis du kjører mye på de raske banene.

En annen viktig detalj: ID.7 lar deg velge mellom to batterikapasiteter, 77 og 86 kWh netto. Det er klart at bare med et sekund vil 700 kilometer være mulig. Med et batteri på 77 kWh vil rekkevidden nå en topp på rundt 615 km.

Til slutt bør ID.7 settes i perspektiv med eksisterende referanser når det gjelder autonomi. For noen modeller er terskelen på 1000 km ikke veldig langt, og er til og med noen ganger overskredet, i det minste i teorien …

