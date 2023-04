Volkswagen ID.7: Passat fra det 21. århundre er her!

Infotainmentsystemet er forbedret basert på tilbakemeldinger fra kunder. Mye bedre! © Volkswagen AG

700 km!

Og på dette punktet skuffer ikke nykommeren. Med sitt 85 kWh batteri har den rikere versjonen fordelen av å tilby 700 km mellom oppladingene! som kan gjøres opptil 200 kW på en DC hurtigstasjon. En viktig ressurs for de store hjulene modellen virkelig er designet for. Den mer beskjedne versjonen, med et batteri på 77 kWh allerede kjent for oss i andre modeller bygget på MEB-plattformen, skal by på 615 km, som allerede er et av de beste tilbudene på markedet. Begge er bakhjulsdrevne, drevet av en elektrisk motor på 286 hestekrefter.

Strømlinjeformet, ID.7 er den mest aerodynamiske Volkswagen i gruppen. © Volkswagen AG

Hvile og nøkternhet

Hytta er tydelig blottet for alt overflødig og er sentrert rundt en sentral 15-tommers skjerm som spiller multimedia utviklet med hensyn til tilbakemeldinger fra kunder fra tidligere modeller. Det er spesielt kjent for et nytt konsept med klimaanlegg, fritt tilpassbare favorittknapper og en bakgrunnsbelyst berøringsglidebryter. Passasjerer vil være spesielt forvirret fordi de vil kunne ha et automatisk setetemperaturreguleringssystem takket være en rekke sensorer som måler kroppstemperatur og luftfuktighet, for å unngå svette. Et annet eksempel er massasjesystemet utviklet i samarbeid med den tyske rygghelseorganisasjonen (AGR). Og selvfølgelig er ID.7 utstyrt med det beste Volkswagen har å tilby når det gjelder kjøreassistenter, spesielt å holde de siste 50 meterne før stopp, som kan reproduseres i revers. Egnet for komplekse parkeringsmanøvrer.

Markedsføring er planlagt igjen i år.