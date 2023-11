Volkswagen stopper midlertidig produksjonen av sine elbiler av en overraskende grunn

I Tyskland ble Volkswagen nok en gang tvunget til å stoppe produksjonen av mange elbiler. Zwickau-anlegget vil være stengt i minst tre uker. Men denne gangen er det ikke på grunn av lav etterspørsel.

Produksjonen av fire elbiler vil bli stanset ved Zwickau-anlegget, Volkswagens største produksjonssted for elbiler i Europa. Audi Q4 e-tron, Audi Q4 sportback e-tron, ID.4 og ID.5 er berørt. Men i motsetning til tidligere nedstengninger, er det denne gangen ikke på grunn av et etterspørselsproblem. Årsaken er overraskende: Volkswagen står overfor Mangel på elektriske motorer.

Skjermproblemet tvinger den tyske produsenten til å ta en lang pause på tre uker. En talsperson for merkevaren forklarer: Produksjonen av elektriske motorer på Kassel i Tyskland er for tiden svært begrenset «.For øyeblikket påvirkes ikke ID.3 og Cupra Born-modellene. Produksjonen opprettholdes derfor. Denne situasjonen vil ikke hjelpe Volkswagen med å heve hodet over vannet.

Selv om gruppen fortsatt er ledende i Europa (med 531 tusen solgte 100% elektriske modeller), foran Stellantis og Tesla, står den overfor en kraftig nedgang i bestillinger. De siste månedene har produksjonen allerede måttet stoppes, og den tyske produsenten har til og med sagt opp arbeidere. 269 ​​tyske ansatte ble permittert på grunn av nedgang i ordreinngangen.

Mot stadig sterkere konkurranse fra Tesla og kinesiske produsenter, sliter Volkswagen med å holde seg i løpet. Tyskeren er også avhengig av at Kina selger sine elektriske modeller. Partnerskapet med Xpeng bør hjelpe den med å oppnå dette. Hvis Volkswagens markedsandel for øyeblikket bare er 2,6 % i landets elektriske kjøretøysektor, planlegger gruppen å utvide omfanget for å øke salget.