Volkswagen T-Cross programvarefeil

Hvis du eier en T Cross Samlet inn mellom 9. september 2020 og 2. juli 2021, merket og/eller agenten vil ta kontakt med deg i løpet av de kommende dagene. Faktisk har en feil blitt oppdatert i et av verktøysettets programmer. de programvare berørte, som styrer målerenheten, gjør det spesielt mulig å varsle føreren dersom en eller flere av passasjerene bak ikke har festet sikkerhetsbeltene. Både den hørbare advarselen og den visuelle påminnelsen på dashbordet påvirkes av dette problemet.

Volkswagen inviterer derfor eiere av T-Cross sertifisert under type CE e13 * 2007/46 * 1985 * 06 til 11 (boks K i registreringsdokumentet) til å gå uten opphold til et autorisert verksted for å få løst dette problemet.

Det franske datterselskapet til gruppen var ikke i stand til å fortelle oss hvor mange eksemplarer som sirkulerte på Frankrikes veier som ble berørt av denne operasjonen. Antallet deres kan imidlertid anslås til rundt 10 000. Hvis du har spørsmål, er din vanlige forhandler best til å svare deg og om nødvendig ta ansvar for T-Cross. Den interne koden for denne prosedyren er 90S4.