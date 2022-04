Volleyball: Belgiske politifolk dominerer Norge og går over til euro

Torino-retning i slutten av september

Begge disse seirene tillot belgierne å fly til Torino i Italia. De skal prøve å prestere bedre enn deres første deltakelse i EM på bulgarsk jord. Det betyr å spille i finalen i denne turneringen. Faktisk endte Belgia på scenen i 2017. I siste runde av turneringen skal åtte lag konkurrere. Fordelt i to grupper på fire går de to første lagene videre til semifinalen.

Vertslandet Italia har allerede kvalifisert seg. Det samme gjelder for de forsvarende mesterne Bulgaria.

Det er ingen tilfeldighet at Belgia gikk bra for fem år siden. Når man ser på ansatte, er det noen kjente navn. Spillere som Joost Borremans, Gertjan Claes eller Wim Deville er tidligere toppproffer. For tiden spiller mange unge spillere i de ledende divisjonene i landet. En belgisk ansatt, kvalitet og kvantitet. «Mot Norge klarte jeg å snurre laget mitt. De spillerne som spilte minst tid utnyttet det. De måtte raskt ned i kampen, og det var over.» , avslutter Jean-Michel Nihol. En ting er sikkert: fra 25. september til 2. oktober vil all tro være tillatt i Torino.