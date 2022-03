Volleyball: De blå henter seg inn mot Norge i sin andre Golden League-kamp

Det franske håndballlaget kom seg godt etter en klar seier med klar seier over Norge (31-25) i Trondheim søndag under andre dag av Golden League dagen etter (31-26) etter et tidlig tap mot Danmark.

Tokyo mistet fortsatt de fleste av sine ledere som vant lekene – bare spilt av Valentine Port, Hugo Descott, Timothy N’Cussan og Kentin Mahe – trener Guillo Gille klarte å overbevise den franske etterfølgeren, med stor flid. Franskmennene tok umiddelbart scoringen (2-0), og stolte på det aggressive forsvaret som prioriterte det norske angrepet og marsjen til keeper Kevin Bonfoy. Blues brukt Bruken av den franske bakstyrken stred mot de norske angrepsestimatene, spesielt for de som ikke hadde mange (spesielt Gøran Johannessen, Sander Sagossen, Harald Reinkind og Christian O’Sullivan). Venstrehåndsspiller Sebastian Barthold holdt kun laget sitt i kontakt ved å score fire mål på fem forsøk. Nordmennenes sendeproblemer ble ikke løst da de kom tilbake fra garderoben: De fortsatte å misse pasninger på kombinasjonene, noen ganger også under press fra franskmennene. Theo Monar, allestedsnærværende fra Nantes I motsetning til dette var den unge bluesen til og med vert for et show som «Kung-Fu» fremført av Benoit Countdown på et puslespill fra den nye kapteinen Valentine Port. Etter Remy Desponets nye redning, steg gapet til seks mål etter ett mål i et raskt angrep fra Councoud (23-17, 43.). I angrepet var den unge franskmannen Pivot Theo Monar (20) allestedsnærværende for å lede Blues» angrep (seks mål).