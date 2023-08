Volleyball-EM for kvinner: Yellow Tigers snubler over inspirasjon i ukrainsk blokk

De gule tigrene tapte mot Ukraina 25-18, 25-23, 25-23 i den tredje kampen i gruppe A i EM i volleyball for kvinner i Kent mandag. Belgia, som kunne ha sjekket billetten til 16-delsfinalen med en seier, må nå se etter positive resultater eller rekord mot gruppen Polen og Serbia.

De ukrainske spillerne kom inn i rommet til applaus før Kent-publikummet jublet for ankomsten til de gule tigrene. Celine Van Kestel i dine tanker.

Beseiret av Serbia etter seieren over Ungarn, Ukraina (FIVP 19) hadde en hånd med i spillet så snart de kom inn. Første Belgia-poeng scoret av Britt Herbots (3-1) Det rasende ropet som fulgte påvirket ikke dynamikken i kampens åpning, og til tross for at de kom tilbake til en poengforskjell (10-9), ga Belgia opp 7 poeng på rad, og ødela sjansene sine i den første sett.

Selv om treneren gjorde mange endringer Chris Wansnick, den ukrainske blokken skadet Tigers. Pasninger fant ikke angripere og ble tvunget til å presse ballen oftere enn Spike. I et kontroversielt andre sett bygget Belgia en enestående 4-poengs ledelse (22-18), men ukrainerne vant 7 av de siste 8 poengene for å ta settet og kule Tapsportal fra Kent.

Britt Herbots og Celine Van GesteL Trakasserte lagkameratene sine i timeouts, mens de gule tigrene dominerte størrelsen og kraften til motstanderne på dagen. Møtet slapp unna belgierne i tredje sett, som ikke var oppe mot et lag fra Ukraina, hvorav mange spilte sammen på klubbnivå. Med fem matchpoeng opp, fikk ikke ukrainerne panikk da en knurrende Herbots slo Belgia 24-23. De avsluttet rallyet da de belgiske supporterne reiste seg for å heie på begge lag.

Etter Ukraina møter belgierne Polen tirsdag (20.00) og Serbia torsdag (20.00). De gule tigrene (6 poeng) må håpe at Ungarn eller Slovenia (0 poeng) ikke henter nok poeng eller skaper rekord mot noen av sine to fremtidige motstandere.

Serbia leder gruppen med 9 poeng. Polen, Ukraina og Belgia har 6 enheter. De fire beste i gruppen vil kvalifisere seg til 16-delsfinalen.

Tyrkia, som trenes av Vital Heinen, Sverige, Hellas, Tsjekkia og Aserbajdsjan, vil bli trukket i gruppe A med gruppe C med verdens nr. 1 Tyskland.