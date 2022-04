Volleyball: Norge slo Les Blues til et dobbelt århundre da de slo Frankrike i verdenscupfinalen.

Etter å ha dominert i nesten en halvtime falt de franske håndballspillerne for Norge søndag 19. desember i finalen i VM-2021 (29-22), men returnerte til Frankrike med en ny medalje rundt halsen, den syvende. av de siste åtte kampene.

Muligheten til å markere litt mer av spillhistorien deres er flott for Corey Lassores-teamet. De følte seg sannsynligvis svært sjeldne Internasjonal dobbel Fire måneder etter å ha slått Russland i finalen i OL i Tokyo og vunnet gull. Men for å følge danskene (1996) og nordmennene (2008), kun de som har oppnådd en slik bragd tidligere (den gang var det dobbelt OL-Euro), må de dessverre prøve lykken igjen. .

Scenen for den siste kampen vil forårsake evig sorg for spillerne til Olivier Crompoles fordi de gjorde den første delen av kampen. Nesten perfekt. Nesten bare fordi, etter en 16-10 (28.) ledelse, var de forvirret på slutten av omgangen: en midlertidig dispensasjon til Melin Nokandi, et alternativ til Lucy Cronier, og tiden var forbi da Laura Phillips satte ut for å notere 17 -10. , Og Estelle Nze Minko gjorde en stor feil.

Disse feilene tillot Norge å gjenvinne tilliten (16-12, 30.). Og dette Tilbake fra garderoben Klarer ikke å slippe 7-2.

Å fullføre en konkurranse på baksiden gir alltid smaken av uferdige saker, når gull ser ut til å være oppnåelig. Nederlaget mot Norge bør imidlertid ikke glemme den ekstraordinære rekken av franske kvinner de siste årene.

Sju av åtte mulige medaljer

Med unntak av VM-nederlaget i Japan i 2019 (utslått i 1. runde), har Oliver Krumpols sine spillere alltid vært med på de fire siste. Rio Games I 2016. De tok tilbake syv av de åtte mulige medaljene, kom til finalen seks ganger og vant tre titler (World-2017, Euro-2018 og Tokyo Games i 2021).

Selv deres mannlige kolleger, «ekspertene» som dominerte planeten fra 2008 til 2017, likte ikke slik regelmessighet. Bandet på Nikola Karabatic klatret «bare» på seks scener, men i alt gull, i løpet av de første åtte kampene av deres absolutte regjeringstid. Med tolv av seksten olympiske mestere (Amandine Leynaud, Alexandra Lacrabère og Blandine Dancette trakk seg, Pauline Coatanea ikke valgt), Les Bleues kom til Spania uten frykt for generasjonsgap.

Det endte: 22-29 ?? Frankrike tapte for Norge etter en svært komplisert kamp. Les Blues ble nummer to i dette verdensmesterskapet, så underverdensmesterne! Gratulerer til dem???#FRANOR #BleuetStolt pic.twitter.com/TV1sj7ZCkp – Franske volleyballag (FRAHandball) 19. desember 2021

I de siste årenes rally har forandring blitt gjort naturlig ved en rekke berøringer, som integreringen av pivot ballet phopa (21 år på 3 dager) eller den semi-sentrale melankolien. Og ledere Beatrice Edwiz, Alison Pino, Estelle Ense Minko eller Grace Jodie presset reiret oppover. Dette var den siste dirigent I fransk angrep gjør den en god jobb med selvforsvar. Men i finalen mot Norge gikk de uten saft.

Denne mandagen -2021 skulle bare være den første fasen av de tre etappene som leder franske kvinner. olympiske leker Hjemme i 2024 (på Pierre-Mauroy Stadium med 27 000 seter i Lilly). Men til tross for den fysiske og psykiske utmattelsen etter kroningen i Tokyo, fant de bevis på å komme tilbake til finalen.