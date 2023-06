Volodymyr Zelensky forsikrer at ukrainske myndigheter ikke var involvert i eksplosjonen av Nord Stream-gassrørledningen.

«Jeg gjorde ikke noe sånt, jeg vil ikke gjøre det», spurte den ukrainske presidenten ham om mysteriet rundt gassrøreksplosjonen i et intervju sendt av de tyske mediene Welt-TV og Bild.

Et etterretningsbyrå fra et europeisk land advarte CIA i juni 2022 om at ukrainske spesialstyrker planlegger å sprenge Nord Stream-gassrørledningen, ifølge en Washington Post-artikkel publisert tirsdag.