Von Hesbrook: «Underliggende, den vanskeligste tiden i karrieren min»

For første gang på tre år skal Kent spille på Kellogg Stadium denne søndagen. En ære til Hein Vanhaezebrouck. «Å fullføre denne bakken har alltid vært et mål for meg.»

Men det trenger ikke være 20 000 mennesker på banen for å motivere en trener mot Sporting. For det er en plass i Playoffs 1, men ikke bare det. «Det var en veldig vanskelig tid i livet mitt som Underlite-trener. Jeg hadde ukontrollerbare ting på gang i klubben. Du så folk komme inn og andre komme ut. Det var utrolig å komme og gå. Jeg ble offer for det. For det, som spillerne på den tiden.»



«Jeg burde ikke ha gått, jeg burde ha dratt tidligere.»

HVH ønsker ikke å endre plakaten til sin C4 etter tre og et halvt år. «Fordi jeg ikke en gang trenger å vise meg mot dem. Men hvis jeg hadde gjort det igjen, er jeg sikker på at jeg ikke ville ha skrevet under på Sporting. Livet mitt ville vært annerledes. Det har aldri vært roligere og spillerlaget har aldri vært så sterk i klubbens historie.