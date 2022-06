VonHasbrook og Wrangan filer gjennomgått av URBSFA Regulatory Board

Treneren til La Gantoise Hein Vanhaezebrouck har i mellomtiden blitt siktet for oppsigelse under en kamp og for å stille spørsmål ved integriteten til dommerteknisk direktør Bertrand Leigh. Reguleringsrådet avgjør «innen rimelig tid».

Nathan omtalte Verboman som den «skammelige interessekonflikten» i Wrangan-mediene. «Tilsynelatende jobber han for et selskap (6D Sports Nutrition, red.anm.) som er en kunde av Royal Antwerp FC,» sa lederen for Beersat den gang.

Vrancken ble frikjent av disiplinærkomiteen fordi hans kommentarer faller inn under ytringsfriheten, men den føderale påtalemyndigheten anket og bestemte seg for å innvilge tre måneders suspensjon.

Hein Vanhaezebrouck ble avhørt for to lovbrudd. På den ene siden for å ha blitt sparket ut under en kamp mot Racing Genk, for å forlate banen for sakte og for stadig å kritisere dommeren. Han blir tiltalt for å ha kritisert dommersjef Bertrand Leigh i et intervju. Ifølge advokaten stilte han spørsmål ved Layaks ærlighet ved å hevde at han var en løgner.

Disiplinærkomiteen fant Kent-treneren skyldig og dømte ham til én effektiv kampsuspensjon og to betingede dommer. I anke sa advokaten hans på den ene siden at kritikken mot Zenk ikke var overdreven og på den annen side ikke direkte refererte til den belgiske treneren Leigh, og at han ikke krenket sin integritet.