VOO migrerer sine mobilkunder til Orange-nettverket og … behandler basen

Fra begynnelsen av juni 2023, er denne logiske og progressive migrasjonen ledsaget av løftet om god behandling i velfortjent form.

Med gjennomføringen av oppkjøpet av VOO ønsker Orange å bli ledende på det belgiske markedet

VOO erklærte: «Du vil i de fleste tilfeller dra nytte av et mye bedre nettverk uansett hvor du er i Belgia» på denne siden Døpt Vil du slippe telefonsamtaler? Hvorfor skjer det og hvordan løser man problemet.

Kort sagt, i henhold til denne ettertrykkelige forsikringen, vil Oranges mobilnett være «mye bedre» enn Base/Telenet, «uansett hvor du er i Belgia».

Hva avhenger det av? Som en påminnelse dekker tre konkurrerende mobilnettverk (Proximus, Orange og Base / Telenet) Belgia mer eller mindre effektivt.

For å sammenligne 4G-dekningen til disse tre infrastrukturene, BIPT kartBelgisk institutt for posttjenester og telekommunikasjon, ref. Hva viser de? At det er hull i racketen i 4G-nettverkene til Orange og Base / Telenet, spesielt i provinsene Luxembourg og Namur.

Derfra til å erklære høyt og tydelig at Oranges nettverk vil bli bedre i de fleste tilfeller, og overalt i Belgia er det en alvorlig kløft som ikke kan fylles ved å konsultere disse offisielle kartene. Med mindre konseptet med beste nettverk ikke refererer til 4G-dekning, men til andre kriterier?

Migrering fullført i slutten av 2023

I mangel av eget mobilnett har VOO så langt leid Base/Telenet-antenner og tårn ved salg av SIM-kort og mobiltelefonabonnement, enten enkeltvis eller i bunter.

Overtakelsen av VOO av Orange Belgium endret situasjonen og den tidligere Mobistar begynte å bringe tilbake VOOmobile-kunder til nettverket sitt.

«Overføringen startet i juni 2023 og vil fortsette til slutten av 2023,» spesifiserer VOO på denne siden. «Hvis planen din ble aktivert nylig, så bruker du definitivt Orange-nettverket. Ellers litt tålmodighet. Du trenger ikke å gjøre noe, og det er ikke nødvendig å bytte SIM-kort. Dette trinnet er rent teknisk.»