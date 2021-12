Vosjas. Sykler til Norge for å støtte kampen mot multippel sklerose

Det er mange tiltak for å forebygge sykdommer. Men uansett hvordan det ble håndtert, noen kraftkomplimenter som den som ble satt av den 28 år gamle syklisten Nathan Picorier. «Han banket på døren min for å be meg om å slå leir i bakgården min. Han forklarte meg hvorfor han tok denne turen på sykkel, og jeg var sikker. Han spiste med oss, vi pratet mye, og Nathan gjorde til og med matte med sønnen vår Enzo. Til slutt ville det være synd å gå glipp av det, sa Aurelie Frattini, beboer. Vinci. Resten er Nathan Picorier, fra Ladon på kortet. De tok meg imot som en venn. Siden den gang har jeg visst at dette møtet vil vare hele livet. “Nathan bestemte seg for å sykle til Norge og krysse alle mulige land for å øke bevisstheten om sykdommen. En Facebook-side – Nath en librewheel – ble åpnet, hvor han beskriver sine dager.

Dette innholdet er blokkert fordi du ikke godtar sporing. Klikk “Jeg er enig”, Konspiratørene vil bli deponert og du kan se innholdet . Klikk “Jeg aksepterer alle sporstoffer”, Gi deg tillatelse til å sette inn sporstoffer for å lagre dataene dine på våre nettsteder og applikasjoner for personalisering og reklameformål. Du har muligheten til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Administrer valgene mine jeg er enig

Jeg aksepterer alle konspirasjoner

“Jeg la inn lenken Den franske foreningen for multippel sklerose (AFSEP) , Den eldste foreningen som kjemper mot Multippel sklerose , Fordi avtalen med dem har satt opp en online bot på Facebook-siden min. Donasjoner, 66% fradragsberettiget, går til foreningen, forklarer den unge mannen. Han innser ved sine handlinger at det er mange som er rause, sier han: “Jeg ber i det minste bare om vann og land. Noen ganger har jeg fått like mye som mat. Det viser at vi kan gjøre ting ved å hjelpe hver enkelt annen.” READ Maduro sier norsk megler klar til å starte samtaler med Venezuela

En bok for hver tur Nathan Picorier med mannskapet sitt på 47 kg og 5000 km. “Jeg valgte å reise til Norge fordi været er intenst. Jeg prøver å ikke bli deprimert over været. Disse sykkelbegivenhetene påvirker meg ikke lenger. Jeg har lært å reparere sykler fordi det ville vært nyttig for meg å jobbe i et annet land som Vel. Reparasjon av ødelagte vil være fruktbart. , Jeg skal skrive en bok om reisen min.