DGAP Nyheter



Utgiveren er eneansvarlig for innholdet i denne kunngjøringen.

Voslow vant hovedkontrakten på levering av infrastrukturkomponenter i Norge

Vertol, 5. august 2021. Woslow, en ledende internasjonal leverandør av jernbaneinfrastrukturprodukter og -tjenester, har vunnet en omfattende byggekontrakt i Norge. Gjennom sitt svenske datterselskap Voslo Nordic Switch Systems AB, vil svitsjer og kryssinger i løpet av de kommende årene bli levert til Norges statseide infrastrukturforvalter for det 4200 km lange jernbanenettet i Norge. Kontrakten innebærer hovedsakelig levering av brytere og kryss for konvensjonelle jernbaner og etablering av nye rekkeviddebrytere for tung trafikk. I tillegg valgte Pan NOR standardmetoden for å levere ferdigmonterte brytere i spesielle tiltede vogner levert i tide fra det svenske verket i Walslow. Til slutt inkluderer avtalen levering av omfattende reservedeler til alle eksisterende brytere og kryssinger i det norske nettet. Kontrakten har en innledende løpetid på to år og inkluderer forlengelsesalternativer for ytterligere seks år. Leveranser under byggekontrakten er allerede planlagt å begynne i løpet av inneværende år. Ordreverdi over முழு 80 millioner for hele perioden inkludert opsjoner.

“Bærekraftskriterier spilte også en nøkkelrolle i tildelingen av kontrakten, ytterligere bevis på at dette problemet har blitt mer fremtredende i vår bransje. Forklarer. “Rammeavtalen understreker vår sterke markedsposisjon i Nord-Europa, og vårt tette samarbeid med Ban NOR åpner for ytterligere vekstmuligheter. For eksempel planlegges det for de kommende årene betydelige investeringer for digitalisering og databasert overvåking.”

Innenfor Vossloh -gruppen er Vossloh Nordic Switch Systems en del av segmentet Customized Modules. Med base i Sveriges Ystad, sysselsetter selskapet cirka 150 lokale ansatte og spesialiserer seg på utvikling, produksjon og distribusjon av switch -systemer.

Kontaktinformasjon for media:

Andreas Freedomman (Kirschhop Consult AG)

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E -post: presse@vossloh.com

Kontaktinformasjon for investorer:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E -post: Investor. Relations@vossloh.com

Voslo er et globalt aktivt teknologiteam dedikert til mer enn 135 års fokus på kvalitet, sikkerhet, pålitelighet, innovasjon og kunde. Voslows omfattende banerelaterte produkter og tjenester gjør selskapet til en ledende på det globale markedet på dette området. Voslow tilbyr et bredt spekter av unike tjenester: innovative og stadig mer digitale baserte tjenester for jernbanefastingssystemer, betongmaskiner, brytersystemer og kryssinger og hele livssyklusen for skinner og brytere. Nettverket bruker en omfattende forståelse av WOSLO -jernbanestrukturen for å møte den viktigste kundenes etterspørsel som er tilgjengelig på nettverket.

Voslo -produkter er i bruk i mer enn 85 land. Med mer enn 80 konsernselskaper i mer enn 30 land og mer enn 35 produksjonssteder, er Woslow et globalt selskap med lokal tilstedeværelse. Vossloh er forpliktet til bærekraftig ledelse og klimabeskyttelse og gir et betydelig bidrag til bærekraftig person- og godstransport med sine produkter og tjenester.

Teamdriften er organisert i tre seksjoner: kjernekomponenter, tilpassede moduler og livssyklusløsninger. I regnskapsåret 2020 oppnådde Voslow med rundt 3500 ansatte et salg på rundt 70 870 millioner.

Vossloh AG * Vosslohstrasse 4 * 58791 Werdohl, Tyskland * Telefon +49 (0) 239 252-0 * Faks +49 (0) 239 252-538 * www.vossloh.com

Selskap

Leder av tilsynsrådet: Prof. Rodiger Group

Styret: Oliver Schuster (administrerende direktør) * Dr. Thomas Trisca * John Ferniewall

05.08.2021 Distribusjon av en virksomhetsmelding, spredt av DGAP – Service of EQS Group AG.

Utgiveren er eneansvarlig for innholdet i denne kunngjøringen.

DGAP -distribusjonstjenester inkluderer kunngjøringer fra myndigheter, finans- / bedriftsnyheter og pressemeldinger.

Arkiv på www.dgap.de