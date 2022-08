VPN-er for dummies, forstå alt på 2 minutter

Hva er en VPN?

EN vpn (virtuelt privat nettverk eller virtuelt privat nettverk på fransk) er programvare som kan installeres på et tilkoblet objekt, smarttelefon, datamaskin, nettbrett, smart-TV, etc. En VPN er best kjent for å sikre internettforbindelser, men det er ikke den eneste funksjonen. . Den krypterer tilkoblinger ende-til-ende og gjør dataene dine uleselige for nysgjerrige eller ondsinnede personer. En VPN skjuler kildens IP-adresse og skjuler også posisjonsdataene dine.. Takket være ham er det ingen nettsporing.

Alt dette er mulig ved å koble til en ekstern server som skaper en sikker tunnel. Denne serveren kan plasseres hvor som helst i verden og endre din virtuelle plassering.

Hva brukes en VPN til?

En VPN krypterer innkommende og utgående data og gjør deg anonym på Internett. Mer og mer viktig informasjon sendes gjennom våre tilkoblede enheter. Vi bruker dem til å koble til banken vår på nettet, dele personlig informasjon via e-post og legge igjen mange spor på nettet. Det er mange grunner til å surfe anonymt for å sikre tilkoblingen din, beskytte deg mot ondsinnede mennesker.

En VPN lar deg koble til nesten hvor som helst i modus. Det er praktisk å endre IP-adressen din for å unngå geografiske begrensninger og få tilgang til (eller betale mindre for) visse tjenester som ikke er tilgjengelige i Belgia.. Du har kanskje allerede opplevd denne frustrasjonen over å ikke kunne se repriser på TF1, France 2 eller M6. Med en VPN forsvinner denne bekymringen. Du kan enkelt lure geolokaliseringsserverne ved å late som du er i Frankrike når du faktisk er installert i Namur eller Mons. Med en VPN kan du fryktløst laste ned og få tilgang til det mørke nettet helt anonymt. Vil du oppdage Netflixs amerikanske katalog? Med en VPN er det endelig mulig!

Hvordan installere en VPN?

Hvis du har kommet så langt, bør du installere en VPN på datamaskinen, mobiltelefonen eller nettbrettet. Vær oppmerksom på at operasjonen er en barnelek, og du trenger ikke å være nerd eller ha avansert datakunnskap. En VPN er en enkel applikasjon som du installerer på enheten du velger etter å ha valgt leverandør. For mobiltelefon, last ned appen fra Google Play Store eller App Store. For PC, last ned programmet og installer det på enheten din. Når appen er installert, får du tilgang til VPN og du kan aktivere eller deaktivere den med et enkelt klikk.

Hva er de beste VPN-ene på markedet i Belgia?

Ser du etter den beste VPN-en du kan bruke for tilbake til skolen? Her er et utvalg av VPN-er som gir gode resultater i det belgiske markedet.

NordVPN er den mest populære

NordVPN Det er veldig enkelt å lære og passer for nybegynnere som oppdager verden av private nettverk for første gang. Den beskytter data, passord og filer. Belgias nummer 1 VPN beskytter dine private data mot nysgjerrige øyne med neste generasjons kryptering. Navigasjonsinformasjonskapsler og uønskede popup-annonser er blokkert. Ondsinnede nettsteder unngås og VPN gir beskyttelse mot virus. Det er også en kraftig kompleks passordgenerator. Når du gjør bankoverføringer, netthandel, er du beskyttet uten risiko for at dataene dine havner i feil hender og tømmer kontoene dine. VPN fungerer også på usikrede Wi-Fi-nettverk.

Denne VPN-en har fordelen av å ikke strupe båndbredden. VPN-tilkoblingen fungerer med maksimal hastighet og uten begrensninger. Med over 5000 VPN-servere over hele verden er NordVPN markedsleder. Den er kompatibel med de fleste populære plattformer som Windows, macOS, Linux, Android og IOS. Én konto lar deg beskytte opptil 6 enheter. Grensesnittet er intuitivt og enkelt å lære. Abonnementene varierer mellom €2,89/måned og €4,69/måned, sparing på 60 til 68 %. Prøv NordVPN gratis i 30 dager. Etter denne prøveperioden er det mindre sannsynlig at du går tilbake.

Surfshark, stort sett ubegrenset

Surfshark Beskytter dine personlige data ved å skjule din nettaktivitet. Med denne VPN-en kan du surfe fritt og anonymt. Et enkelt abonnement beskytter ubegrenset antall enheter. Takket være det kan du si farvel til lagringen av dine personlige data av annonsører og omgå geoblokkering på et sekund. Surfshark beskytter alle enhetene dine, fra mobiltelefoner til datamaskiner, inkludert nettbrett, spillkonsoller og rutere. Denne gangen reduserer en kampanje et 24-måneders abonnement til €2,49 per måned, en reduksjon på 81 %.

Cybercoast, veldig rimelig

Cyberkysten Best valuta for pengene VPN. Det garanterer personvernet ditt og opprettholder anonymiteten din gjennom nettsurfingen. Ingen av dataene dine er tilgjengelige selv for nettverksleverandøren din. Ditt digitale liv er helt trygt. Båndbredden er superrask (ingen lange lastetider) og du kan velge mellom over 100 IP-adresseplasseringer i 91 land. Selv når du bruker offentlig Wi-Fi, kan ikke dataene dine selges videre til tredjeparter eller fanges opp av hackere. Ett abonnement beskytter opptil 7 enheter. For øyeblikket lar en eksklusiv kampanje deg dra nytte av et 3-års abonnement for €2,11 per måned.

