VPN-protokoller blokkert av russiske myndigheter

Russiske myndigheter trapper opp innsatsen for å hindre folk fra å bruke VPN-er, noe de plutselige blokkeringene de siste dagene ser ut til å vitne om.

kjerne VPN, midtbanespiller ENTEN appleinsider.ru de gjengir brukernes overraskelser over VPN-tilkoblinger som plutselig ikke lenger fungerer. Dette er ikke uhørt i Russland, hvor Kreml, gjennom Roskomnadzor-byrået (Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media), prøver å kontrollere og begrense tilgangen til informasjon. .

De siste årene har selskaper som tilbyr VPN-tjenester lidd under denne sensurpolitikken. I juni 2022, for eksempel, var Proton VPN i trådkorset til Roskomnadzor og omtrent 20 andre tjenester Lignende hadde blitt blokkert på samme måte før ham.

Forskjellen denne gangen ligger i metoden. I stedet for å angripe tjenesteleverandører, blokkerer myndighetene protokoller, som WireGuard, OpenVPN eller L2TP, nevnt blant de første målene. Tilsynelatende fungerer tjenesten uten problemer, operatørene sier at de ikke har merket noen anomali, men kommunikasjonen er blokkert.

Disse handlingene utføres ikke tilfeldig. Mediazona minner om at sentralbanken i 2021 hadde bedt kundene om å spesifisere hvilken type VPN de brukte på nettverket. Sannsynligvis for ikke å blindt lansere blokker og heller sette individuelle koblinger under glass.

Ikke detaljert nok a priori, nettstedet rapporterer hendelser som har skjedd i små bedrifter hvis daglige aktiviteter er hemmet av disse nye handlingene. En løsning som har blitt avansert flere ganger er å bruke Shadowsocks-protokollen som skjuler en VPN-tilkobling i en https-utveksling, men krever litt konfigurasjonsinnsats og mennesketilgjengelige servere.

Apple og Wikipedia dømt i Russland for «falsk informasjon»