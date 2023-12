Vranken ser tilbake på møtet mellom Anderlecht og laget hans

Antwerpen (3-0) er vertskap for Racing Club Genk denne tirsdagen i kamptellingen for den tjuende dagen av mesterskapet. Det var et ensidig møte hvor de belgiske mesterne til slutt ikke klarte å bekymre lokalbefolkningen.

På slutten av kampen erklærte Limburg-trener Wouter Vranken at den gode formen til spillerne hans hadde blitt sett på banen hos Sporting Anderlecht sist lørdag. Et møte hvor Genk skal prøve å gjøre alt for å spille igjen etter en dårlig dommerfeil av Nathan Verbumen og vennene hans. Han sa også at teamet hans ikke ble berørt av hendelsen på Lotto Park. «Jeg tror ikke det er noe å ta fra vår store seier. Jeg følte at laget var bestemt. Vi er på et godt løp, og det var tydelig i Anderlecht. Spillerne var fast bestemt på å oppnå nok en god prestasjon og selvtilliten deres var ikke ikke påvirket av det som skjedde på lørdag.»

Resten av programmet for Racing Club of Genk

20. januar ønsker Belgia visemester Cercle Bruges velkommen til hjemmebanen. På topp 6, en kamp som lover å bli like elektrisk som alltid mellom to lag som vil gjøre alt for å fullføre den klassiske etappen. Før du tar noen dager fri, skal Krone N Swart utfordre denne onsdagen. , spillet Anderlecht. Nok en god avtale å sette tennene i før 2023 er over.

