For det første er bandets ambisiøse nye album og film Wild North West øyeblikket dere alle ser frem til torsdag 29. april PMT / 15:00, EDT. Denne strømmen er tilgjengelig via Facebook Her Eller via YouTube Her. Arrangementet er gratis å se, men hvis fans føler seg sjenerøse, er donasjoner til bandet velkomne PayPal.

Bandet er også glade for å kunngjøre at de er innlemmet i Norsk Nasjonalmuseum for Populærmusikk Rockheim. Bandet er en del av Rockheims Millennium Exhibition og har blitt inkludert i norsk musikkhistorie.

Sist, men ikke minst, kommer to spesielle radiospesialer via Freight Kim Metal til å sendes i morgen 27. april kl 11, EDT. Alle de fire medlemmene i bandet vil ha en live chat, og det vil også være et spesielt Mersch-tilbud. Showet er gratis å lytte til. Fans kan stille inn og spille inn via Kim Radio-appen Her.

Wright kunngjorde nylig sitt spennende og unike partnerskap med Socandal Football Club. Klubben har i mange år vært kjent for å utvikle og pleie ekstraordinære talenter, da den andre divisjonen til herredivisjonen til Norsk Fotball League-organisasjon for øyeblikket spiller i første divisjon.

Nå hyller Sokandal Football Club bandet som førte metallet til verden med logoen til metallspillere og forfedre Wright på brystet av spilleruniformer for denne kommende sesongen.

Det er veldig uvanlig å bruke plassen til en fotballklubb til å hylle lokale helter, bryte tradisjonelle partnerskapstradisjoner, men ikke den vanlige klubben til Sokandal. Dette samarbeidet uttrykker lokal patriotisme fordi det vant to av regionens viktigste eksport – fotball og metall. I tillegg har hovedtrener og tidligere profesjonell Eric Bucke (Leeds United) spilt fotball med Thane Wright-medlemmer, noe som bringer dette samarbeidet til en full sirkel.

“Det er en veldig sjelden ære å ha logoen vår på brystet til en fotballdrakt,” roper stolthet bassist Jorle ‘Howell’ Quell stolt. “Denne fotballklubben har vært i våre hjerter siden vi vokste opp. Det var en klubb vi hadde i hele vår barndom og ungdom, det er med favorittlag, det er kjærlighet for livet.”

“Chocandal Football inkorporerer Wright i verdien, og viser lidenskapen, galskapen, fryktløsheten og stoltheten som skapte denne klubben. Fantastisk å se å bli kategorisert av publikum, hjembyen, den evig tilbakestående som fortsetter å gjøre det unaturlige. Vi er så stolte av å være en del av vår barndomsvenn Sokandals legende Erics reise. Sto no pao! ”

Stolt hovedtrener og tidligere Leeds United-spiller Eric Bucke legger til: “Det var utrolig morsomt å bli presentert i uniformene våre med barndomsvennene mine Jarl, Einar og Jorn og resten av gjengen i Wright., Nå som de gjør det samme i musikken deres er det en stor ære for oss. I år skal vi hele veien med Vreid. Stavo no Pao. “

Wild North West er et konseptalbum som er produsert sammen med en full film. Inspirert av både virkelige begivenheter og ren fantasi, blir lytteren tatt inn i virvelvinden på en reise av dypt fordypende temaer som krig, frykt, svik, tap, angst og galskap, og tankevekkende linjer som omfatter menneskets natur. Den fanger det nordiske hjertet i sentrum av lyden, og tar notater fra det tøffe terrenget i Norge, mellom det evige mørket og komforten i dagens lys.

Omslaget til Wild North West ble skapt av Remy Julibe (Deformat Design).

Sporliste:

“Wild North West”

“Wolves in the Sea”

“The Morning Red”

“Shadows of Aurora”

“Guds pigger”

“Bedøvet redusert”

“I fjellet”

“Skygge”

“God’s Spikes” -video:

“The Morning Red” -videoen:

“Wild North West” -video:

Tilhenger:

(Foto av Nesbo Dolly)