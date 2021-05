VREIDs Wild Northwest-film er tilgjengelig for salg eller leie; Inkluderer bonusmateriale

Snowmetal-spillere, Wright, har gjort sitt ambisiøse filmprosjekt Wild North West tilgjengelig for salg eller leie via Vimeo. Bildet er nå tilgjengelig Her.

Filmen inneholder en bonusvare som ikke ble inkludert under aprilpremieren. Bildet inkluderer følgende:

– 6-minutters biografisk introduksjon av forfatteren Dayal Patterson (Black Metal: The Evolution of Evolution).

– Full konsert ‘In the Mountains of Sognametal’, som ble filmet live på Sokandal juni 2020. Tilgjengelig eksklusivt her.

– Ulcas Molle (Wrights forgjenger) to tidligere uutgivne livevideoer fra den norske 1996-cupen. For sangene “Train of That” (Yctrasil Demo) og “Mind Games” (Characters EP).

Wild North West ‘er et konseptalbum som er koprodusert med en hel film. Inspirert av både virkelige hendelser og ren fantasi, blir lytteren tatt med i virvelvinden på en reise, nedsenket i temaer som krig, frykt, svik, tap, angst og galskap, og tankevekkende linjer som omfatter menneskets natur. Det fanger det nordiske hjertet i sentrum av lyden, og tar notater fra det tøffe terrenget i Norge, som ricochet mellom evig mørke og komforten i dagens lys.

(Foto av Nesbo Dolly)