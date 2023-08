Vuelta 2023 – Remco Evenepoel, rasende: «Det var mørkt, vi kunne ikke se en meter unna… Det var veldig farlig og latterlig!»

I regn og mørke tok italienske Lorenzo Milesi den første røde trøyen i Tour of Spain (World Tour), etter at DSM-Firmenich-laget vant den første etappens lagtempo, 14,8 km på lørdag. Barcelonas gater. Remco Evenepoel Og Soutal endte på 4. plass, 6 sekunder bak det raske nederlandske laget.

«Vi tar tid fra de andre lederne, og det er det positive. Det er bra. Men det er farlig. Det er irriterende å kjøre under disse forholdene. Det var mørkt og vi kunne ikke se noe, spesielt i de små gatene og by. Det er faktisk et nattløp. Det er veldig farlig og latterlig! Vi siktet mot generalen, så vi måtte være forsiktige. Vi ønsket å unngå en ulykke i første etappe. James Knox fikk en punktering, det er synd «, klargjorde den irriterte belgieren inn i mikrofonen vår.

«Du må slå på lysene for kameraene dine, det er mørkt. Tenk deg på en sykkel, med vann i ansiktet. Du kan ikke se en meter unna. Kanskje jeg kommer til å bli kritisert for ordene mine, men det var . Rett og slett farlig. Vi bør ikke avlyse etappen, men det er på dagtid. Gjør det. Regnet er fint, det er som det er, vi kan ikke endre noe på det, men vi kan endre situasjonen vi Det er et løp og vi ønsker å gå til grensen for å vinne. Det har påvirket alle, det er synd.»Så sa han.

«Forholdene var egentlig ikke gode. Jeg tror jeg kan være mer fornøyd fordi jeg fikk en punktering og de måtte vente på meg. Det er godt å tape bare 32 sekunder til DSM-teamet.»Han fortalte ham Jonas Wingegard (Jumbo-Visma).