På slutten av en fantastisk 20. etappe i finalen, Wood Boyles Remko tok overtaket av utbryterkameratene, og vant med et hårstrå foran Evenboel. Ikke bekymre deg, Seb Gus er i rødt og bør vinne den generelle klassifiseringen.

Dagen etter en sprint hadde pelotonet et møte på etappe 20, som endelig kunne endre den generelle klassifiseringen. Med 10 tredjeklasses rangeringer, forvent en stor gruppe i front, og det var akkurat det som skjedde. Etter flere forsøk klarte en gruppe på 31 løpere å ta ledelsen. Blant rømlingene finner vi spesielt Remco Evenepoel (Chowdal quick-step) med tre lagkamerater men Mark Soler (UAE), Wood Boyles (Bahrain-Victory), Leonard Kamna (BORA-hangroshe), Lenert von Eetveldt Og Sylvain Moniquet (Lotto-skjebne).

Hvis Jumbo-Wisma-laget ikke ønsket å la utbruddet gå for langt i starten, ga det sikkert flere minutter til et lag som kjempet om etappeseieren. Til tross for et lite angrep 70 kilometer fra mål fant alle 31 seg raskt sammen igjen. I den siste delen av løpet tok Evenboels team tallerkenen for sin leder, og uroet flere løpere som ikke lenger kunne fortsette. På bunnen av den siste stigningen var det fortsatt 20, elleve minutter foran pelotonen.

To kilometer fra toppen var Boyles den første som prøvde lykken, etterfulgt av van Eetveldt. Bak to personer, Mattia Kataneyo Soler ble hos Evenpol for å opprettholde tempoet da han ble snappet opp før han returnerte til lederduoen. Etter at italieneren var ferdig, hadde Evenpoel ikke noe annet valg enn å slå til alene. Han var endelig i stand til å returnere til de tre fremste ved starten av nedstigningen Belayo Sanchez (Burgos-BH). På flaten kunne ikke gruppen på fem se hverandre, og risikerte å se de seks rytterne bak dem komme tilbake. Alle fem kjempet til slutt om seier på sprinten. I det siste løpet overrasket Boise de andre ved å forutse og motsette seg Evenboels mislykkede comeback i rekken. Van Eetveld ble nummer fire.

Blant favorittgruppen var det ingen som virkelig prøvde lykken. sep Gus (Jumbo-Wizma) fortsetter derfor å lede og vil vinne sin første Grand Tour foran lagkameratene på søndag. Jonas Wingegard Og Primos Roglik. derimot, Cian Uijtdebroeks (BORA-Hangroshe) tapte tid og falt en plass i den generelle klassifiseringen til åttende.

