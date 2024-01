Vulcan-raketten forbereder sin første oppskyting med den første amerikanske landeren på flere tiår: 8. januar 2024 kl. 06.40

United Launch Alliance, et joint venture av Boeing og Lockheed Martin, skulle skyte opp sin kraftige Vulcan-rakett for første gang fra Florida på mandag, i et oppdrag som vil omfatte det første amerikanske månelandingsforsøket på mer enn et halvt århundre. århundre.

Ombord på Vulcan, en 60 meter høy rakett drevet av motorer laget av Jeff Bezos' selskap Blue Origin, er Peregrine månelanderen, bygget av romrobotikkselskapet Astrobotic.

Lansering er planlagt til Cape Canaveral, Florida, klokken 02:18 EST (0718 GMT) på mandag.

Hvis alt går bra, vil Peregrine markere den første amerikanske myke landingen på månen siden den siste Apollo-landingen i 1972, og den første månelandingen noen gang utført av et privat selskap, en bragd som har vist seg unnvikende de siste årene.

Peregrine skal etter planen lande på månen 23. februar, med vitenskapelig nyttelast som vil søke å samle inn data på månens overflate i forkant av fremtidige planlagte menneskelige oppdrag.

Denne lanseringen er en avgjørende utvikling for United Launch Alliance (ULA). Vulcan, som ankom utskytningsrampen på fredag, har brukt et tiår i utviklingen for å erstatte ULAs Atlas V-rakett og konkurrere med Elon Musks SpaceX gjenbrukbare Falcon 9 i satellittoppskytningsmarkedet.

«Dette er et vakkert syn,» sa ULA-sjef Tory Bruno på den sosiale medieplattformen X, sammen med et bilde av Vulcan.

ULA ble dannet i 2006 fra sammenslåingen av rakettprogrammene Boeing og Lockheed. De to romfartsgigantene eier selskapet likt, selv om de har vært ute etter å selge det i omtrent et år.

Innsatsen på Vulcains oppdrag øker. US Space Force, en av Vulcans hovedkunder, anser denne lanseringen som den første av to verifikasjonsflyvninger som kreves før den kan frakte nasjonal sikkerhetsnyttelast.

«Det er veldig viktig for den fremtidige suksessen til ULA… George Sowers, tidligere ULA-sjefforsker og en av arkitektene for Vulcan-programmet, sa om oppdraget: «Alt vil være bra for dem hvis alt går bra. «Men det er absolutt ikke verdens undergang hvis den ikke gjør det.

ULAs to operative raketter, Atlas V og giganten Delta IV Heavy, forventes å bli trukket ut av tjeneste i løpet av de kommende årene, og etterlater Vulcan som den eneste etterfølgeren til å opprettholde selskapets perfekte suksessrate for oppdrag. Den nye raketten har allerede en ordrebok på flere milliarder dollar for rundt 80 oppdrag.

Atlas Vs pensjonering ble bestemt da dens russiskproduserte RD-180-motorer, et resultat av et partnerskap etablert under avspenningen etter den kalde krigen på 1990-tallet, fikk bekymret kritikk fra amerikanske lovgivere etter invasjonen. Krim i 2014.

I mellomtiden har SpaceXs Falcon 9, en gjenbrukbar bærerakett som tilbyr billigere flyreiser til jordens bane, erodert ULAs monopol på nasjonale sikkerhetsoppdrag. Dette bidro til å bane vei for utviklingen av Vulcan, hvis oppdragspris starter på rundt 110 millioner dollar. (Rapportering av Joey Roulette, redigering av Rosalba O'Brien)